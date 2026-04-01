Lancia il tuo progetto online con Hostinger: ti bastano 2,99 euro al mese

I piani di Hostinger rappresentano tra le soluzioni più accessibili e innovative per chiunque desideri lanciare un progetto online partendo da zero anche senza nessuna competenza tecnica. L'offerta di partenza di soli 2,99 euro al mese invece degli 11,99 euro di listino rende tutto ancora più semplice e conveniente, specie se consideri la possibilità di sfruttare il supporto dell'Intelligenza Artificiale in ogni fase della creazione.

Hostinger mette a disposizione diverse possibilità come un generatore di siti intelligente che faccia il lavoro pesante e di codice al posto tuo in cui dovrai soltanto descrivere la tua idea e lasciare che l'intelligenza artificiale faccia il resto, persino creare in automatico layout, testi e immagini su misura. Una volta creata la base con l'IA potrai modificare il tutto grazie a un editor a trascinamento visuale facilissimo e intuitivo da usare. Non toccherai una riga di codice.

Potrai anche creare un sito web su piattaforma WordPress, sempre con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o partendo da design predefiniti, oppure sfruttare il rivoluzionario servizio Hostinger Horizons che trasforma semplici comandi testuali in siti se non addirittura in applicazioni web: la scelta perfetta per dare vita alla tua visione con risultati immediati.

Con un ecosistema tutto in uno con cui passare in rassegna tutti i tuoi progetti, Hostinger è il partner che cercavi per lanciare i tuoi progetti online.

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