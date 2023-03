Lampadine intelligenti TP-Link Tapo L630 in offerta ad un prezzo speciale su Amazon

Tapo, una sussidiaria di TP-Link, ha lanciato due nuove lampadine intelligenti GU10 che consentono il controllo dell'illuminazione domestica. Queste lampadine possono essere facilmente installate e controllate attraverso l'app Tapo, sono efficienti e affidabili. La Tapo L630 e la Tapo L610 consentono il controllo della luminosità, del bilanciamento del bianco e della temperatura del colore. Acquistalo su Amazon a soli 19,99€ invece di 24,99€.

Prima dell'introduzione di queste lampadine, le lampadine intelligenti con base a vite e a baionetta erano molto diffuse, ma non molto utili nelle zone in cui erano stati installati dei faretti da incasso. Questo problema viene risolto dalle due nuove lampadine sostitutive GU10 della linea TP-Tapo Link, in grado di essere regolate e modificate in diversi colori.

La Tapo L610 è l'opzione più semplice, con una temperatura di colore costante di 2.700 Kelvin e l'emissione di una luce bianca calda. Al contrario, la Tapo L630 costa un po' di più, ma offre una gamma di colori più ampia (fino a 16 milioni) e un'emissione di luce bianca più ampia (da 2.200 a 6.500 Kelvin). Entrambe le lampadine possono essere controllate tramite l'app Tapo per regolare la luminosità, ma non sono compatibili con gli interruttori standard.

Esteticamente, le due lampadine sono simili, inserendo il trasformatore di rete, le funzioni Wi-Fi e i LED in una lampadina GU10 di plastica bianca di dimensioni standard. Un downlight a LED da 50 watt equivalenti, come queste due lampadine, produce in genere 350 lumen e ha un angolo di emissione di 40 gradi.

Per installare queste lampadine, è necessario rimuovere la vecchia lampadina e sostituirla con la nuova. Tuttavia, non tutti gli apparecchi GU10 sono facili da rimuovere, quindi è necessario verificare la compatibilità prima dell'acquisto. In caso contrario, sarà necessario acquistare nuovi raccordi e portalampade GU10 e rivolgersi a un professionista per l'installazione.

Una delle caratteristiche migliori di queste lampadine è che non necessitano di un hub per connettersi alla rete wireless, rendendo l'aggiunta e l'aggiornamento delle lampadine all'app Tapo molto facile. È possibile personalizzare l'illuminazione di ogni spazio e assegnare un nome alle luci e raggrupparle. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

