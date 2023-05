Parlando di domotica, ovvero di dispositivi smart pensati per la casa (ma adattabili anche ad altri ambienti, come gli uffici ad esempio), spesso il pensiero va alle lampadine Wi-Fi. Se ne stai cercando una, ti consiglio la lampadina smart TP-Link (a LED ovviamente) compatibile con Alexa e Google Assistant. È da 8.7W, non richiede un hub ma solo un'app gratuita e, soprattutto, oggi costa 9,99€ anziché 14,99€. La trovi su Amazon, e i costi di spedizione sono azzerati per tutti gli abbonati a Prime.

Solo 9,99€ per la lampadina Wi-Fi di TP-Link che puoi controllare anche con Alexa e Google Assistant

Con la lampadina smart TP-Link con Wi-Fi puoi controllare le luci tramite Wi-Fi, l'app e gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Ti basta un semplice comando vocale per portare luce nella stanza: "Alexa, accendi le luci della camera da letto", oppure "Ok Google, oscura le luci della mia camera". Questo tipo di lampadina è molto gettonato poiché ti consente di accendere, spegnere e regolare l'intensità delle luci con facilità, utilizzando appunto comandi vocali o un'applicazione mobile dedicata.

Per utilizzare la lampadina smart TP-Link dovrai prima configurarla tramite l'app TP-Link Tapo, disponibile gratuitamente su App Store (iOS/iPadOS) e Play Store (Android). Una volta configurata, potrai collegare la tua lampadina alla tua rete Wi-Fi domestica e quindi controllarla tramite app e/o tramite comandi vocali con Alexa.

La lampadina smart TP-Link ti offre la possibilità di impostare programmi e orari per l'accensione e lo spegnimento automatico delle luci, creando così un'esperienza di illuminazione personalizzata e conveniente. Puoi scegliere addirittura tra 16.000.000 di tonalità, pazzesco.

Per un'esperienza d'uso migliore, il consiglio di utilizzare dispositivi smart come Echo Dot o Google Nest, così da aver maggior liberta di controllo con la tua voce. L'Echo Dot di quinta generazione oggi è in offerta a soli 39,99€ (anziché 65€), oppure potresti optare per il nuovissimo Echo Pop, pre-ordinabile a 54,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.