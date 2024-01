Lampadina Smart Govee ora in SUPER OFFERTA su Amazon!

La casa più Smart che puoi desiderare non è fatta solo di TV o di dispositivi mobili, ma anche di luci! Esatto, immagina casa tua con le migliori luci regolabili, colorate e non, che puoi controllare tramite applicazione o tramite controllo vocale, rimanendo comodamente seduto sul divano mentre guardi un film o mentre stai cenando. Ebbene, la migliore di queste luci, targata Govee, è ora in super sconto su Amazon!

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la Lampadina Smart di Govee a soli 12€, con uno sconto sul totale del 37% che ti farà risparmiare ben 7€ per ogni unità che deciderai di prendere!

Illumina e colora la tua casa con Govee!

Questa lampadina LED consente di controllarla con semplici comandi vocali, tramite assistenti come Alexa e Assistente Google. Potete accendere/spegnere le lampadine intelligenti, cambiare la luminosità e i colori ed impostare le scene con l'app Govee Home.

Questa Lampadina Smart di Govee possiede ben 16 Milioni di Colori DIY, con 54 modalità di scena. Applicare questa lampadina LED alla tua routine quotidiana è facilissimo, grazie alle funzione timer e alle modalità come Alba e Tramonto.

