Lampadina smart con comando vocale a 9,99€ con lo sconto del 33% su Amazon

TP-Link è un'azienda che si dedica spesso alla produzione e realizzazione di prodotti per la casa e in particolar modo per una smart home. Oggi, su Amazon, la lampadina smart proprio di TP-Link è scontata del 33% per un costo totale di 9,99€.

Lampadina smart ad un prezzaccio su Amazon

Il controllo delle luci non è mai stato così intuitivo ed efficace grazie alla smart light L530E di TP-Link. Con la sua funzione di controllo da remoto, puoi gestire le tue luci ovunque tu sia, utilizzando l'app gratuita Tapo disponibile su dispositivi iOS e Android. La versatilità della L530E si manifesta nella sua capacità di offrire una vasta gamma di opzioni di illuminazione. Con oltre 16 milioni di tonalità disponibili, puoi personalizzare facilmente la luminosità, la temperatura della luce e i colori. L'installazione è un gioco da ragazzi grazie alla funzione senza hub richiesto. Collega semplicemente la luce al Wi-Fi di casa e sei pronto a sfruttare tutte le sue funzionalità intelligenti senza bisogno di dispositivi intermediari. Il controllo vocale è un altro punto di forza della L530E, poiché funziona con Alexa e Google Assistant. La possibilità di creare scenari e programmazioni permette di personalizzare ulteriormente l'esperienza luminosa. Puoi programmare accensioni e spegnimenti automatici, regolando contemporaneamente luminosità e colori. La modalità assente aggiunge un livello di sicurezza al tuo ambiente domestico. La L530E può simulare automaticamente la presenza di qualcuno a casa. Acquista su Amazon la lampadina smart TP-Link a 9,99€ Amazon, oggi, pensa alla tua smart home e lo fa mettendo in sconto del 33% la lampadina smart che viene venduta al prezzo finale di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.