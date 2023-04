Lampadina LED Smart Woox: SET DA 2 in OFFERTA con il coupon su Amazon

Più passa il tempo, e più anche le nostre case si stanno adeguando alla tecnologia alla grande, o quanto meno alle piccole trovate che pian piano vanno ad arricchirle di particolarità. Che si tratti dei controlli vocali, alle app, e a tutto il resto, ora sono ufficialmente sdoganati i dispositivi smart, che siano per i riscaldamenti, per le luci, per la TV e così via. Fanno appunto parte di questa branca anche le lampadine intelligenti, che come quelle di Woox di cui vi parliamo in questo articolo, possono regalarvi il tocco mancante.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon la il set da due Lampadine Smart LED Woox è disponibile a soli 10,78€, con uno sconto del 10% applicando il coupon.

Lampadine Smart LED Woox: colori a portata di app

Con questo prodotto risparmierete energia, di preciso l'85% (praticamente risparmiando il consumo di una lampada tradizionale da 80 W). La luce di questi articoli è multicolore, dimmerabile, e dispone di protezione per gli occhi: nessuna frequenza del flash, la luce contiene meno luce blu rispetto ad altre lampadine. Potrete regolare la temperatura del colore dall'1% al 100%, con a disposizione 16 milioni di colori RGB.

Come accennato in apertura, anche le Lampadine Smart LED Woox dispongono di controllo vocale, e potrete collegarle ad Alexa o Google Home e controllare l'accensione o lo spegnimento, ma anche la luminosità, la temperatura del colore o il colore.

