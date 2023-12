Lampada portatile Philips al 33% di sconto: illumina OVUNQUE

Philips è un'azienda opera in vari settori, tra cui l'elettronica di consumo, l'illuminazione e l'elettrodomestico e oggi, su Amazon ad essere scontata del 33% è la sua Lampada portatile per un prezzo finale di 59,99€.

Illuminazione assicurata con la lampada portatile Philips in sconto

La Hue Go di Philips, in questa versione potenziata, vanta una notevole estensione della durata della batteria quando utilizzata in modalità wireless. L'azienda ha prestato particolare attenzione anche alla praticità, migliorando la posizione del caricatore per garantire maggiore stabilità durante l'inserimento. Con la comoda opzione di controllo diretto tramite Bluetooth attraverso l'app dedicata sul tuo smartphone, la Hue Go offre un'esperienza intuitiva e senza complicazioni.

Per accedere a tutte le funzionalità avanzate del sistema di illuminazione smart Hue, come il controllo vocale, la gestione intelligente anche fuori casa e la personalizzazione completa, è tuttavia necessario disporre del Bridge Hue, venduto separatamente.

Una volta integrato, il sistema Hue offre un'ampia gamma di possibilità, tra cui la regolazione della temperatura della luce da calda a fredda, effetti luminosi per il relax o la concentrazione e opzioni specifiche per i giochi.

Un'applicazione particolarmente innovativa della Hue Go è la sua utilizzabilità come sveglia. Puoi impostare l'ora desiderata, selezionare l'effetto di illuminazione che preferisci e risvegliarti gradualmente con una luce che riproduce la naturale variazione della luce solare. Il marchio Philips garantisce la qualità e l'affidabilità del prodotto, consolidando la Hue Go come una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione versatile, intelligente e personalizzabile.

L'offerta di oggi presente su Amazon prevede uno sconto del 33% sulla lampada portatile ricaricabile di Philips: prezzo finale 59,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.