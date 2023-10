L'amatissimo monitor LG a un prezzo FOLLE su Amazon (Full HD e 144Hz!)

L'LG 24GN65R UltraGear è un monitor gaming da 24 pollici che offre prestazioni di alto livello e, in questo momento, potete acquistarlo a un prezzo davvero ottimo. Attualmente in vendita su Amazon a soli 129,99€ anziché 149,99€!

LG 24GN65R UltraGear: il monitor Full HD perfetto per il gaming competitivo

L'UltraGear Gaming Monitor da 24 pollici offre un'esperienza di gioco eccezionale con un set di funzionalità che lo rendono un'opzione attraente per i videogiocatori. Questo monitor vanta un pannello IPS da 24 pollici con una nitida risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel, che assicura immagini chiare e dettagliate.

Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è la frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta rapidissimo di 1ms GtG, il che significa che i giochi saranno fluidi e reattivi, senza ritardi o sfarfallii. Inoltre, il monitor supporta HDR 10 e AMD FreeSync Premium, che migliorano notevolmente la qualità delle immagini e riducono lo strappo dell'immagine.

Grazie al pannello IPS, puoi goderti una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una vasta gamma di colori che copre il 99% dello spazio colore sRGB. Questo assicura colori vivaci e accurati in ogni gioco che giochi.

Il monitor è anche dotato di funzionalità aggiuntive, come lo schermo multitasking, il supporto per lo spezzamento dello schermo e la modalità lettore con luce blu ridotta per sessioni di gioco più lunghe e meno affaticanti per gli occhi.

In termini di connettività, dispone di due porte HDMI 2.0, una porta Display Port 1.4 e un'uscita audio jack. Inoltre, il monitor è compatibile con il montaggio VESA 100x100 e offre regolazioni in altezza e inclinazione tramite il suo stand.

Il monitor è attualmente scontato su Amazon da 149,99€ a 129,99€, un ottimo prezzo per un monitor gaming con queste caratteristiche.

