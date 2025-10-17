Nessun risultato. Prova con un altro termine.
L’alternativa perfetta a Spotify? Amazon Music Unlimited con 30 giorni di prova gratuita

Con Amazon Music Unlimited puoi avere 30 giorni di prova gratuita illimitata con tutta la musica che vuoi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 17 ott 2025
Se stai vagliando un'alternativa a Spotify, sia per ragioni di costo, sia per provare qualcosa di diverso, ti suggeriamo di sfruttare la prova gratuita di 30 giorni con cui avere accesso a tutte le funzioni di Amazon Music Unlimited. Puoi attivare la prova quando vuoi, a patto che tu non lo abbia già fatto in passato, così da accedere a un catalogo da oltre 100 milioni di brani, audio in alta definizione e altre interessanti funzionalità.

I dettagli dell'offerta

Il mese di prova ti consente di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma senza limiti: questo significa poter avere un'esperienza musicale completa e senza interruzioni pubblicitarie, con musica illimitata, saltare tracce senza restrizioni e persino scaricare brani da ascoltare offline anche senza linea internet.

A stupirti sarà anche la qualità audio superiore con milioni di brani disponibili in HD e Ultra HD, oltre che in audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio, per un'esperienza d'ascolto immersiva e tridimensionale con le tue cuffie preferite o sfruttando i dispositivi Echo con Alexa, in cui Amazon Music è già preinstallato.

Tra le altre cose, avrai playlist curate dagli esperti per ogni tematica o mood della giornata, ma ti suggeriamo anche dei podcast esclusivi dai più famosi in Italia. Altra chicca è la possibilità di scegliere un audiolibro Audible tra una lista di oltre 350.000 titoli senza costi aggiuntivi.

Amazon Music Unlimited è disponibile su smartphone, tablet, PC, smart speaker e smart TV, con la possibilità di sincronizzare la libreria su tutti i dispositivi. Al termine della prova, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, a meno che tu non scelga di disattivare il rinnovo prima della scadenza senza penali e costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

