L’alternativa perfetta a Spotify? Amazon Music Unlimited con 30 giorni di prova gratuita

Se stai vagliando un'alternativa a Spotify, sia per ragioni di costo, sia per provare qualcosa di diverso, ti suggeriamo di sfruttare la prova gratuita di 30 giorni con cui avere accesso a tutte le funzioni di Amazon Music Unlimited. Puoi attivare la prova quando vuoi, a patto che tu non lo abbia già fatto in passato, così da accedere a un catalogo da oltre 100 milioni di brani, audio in alta definizione e altre interessanti funzionalità.

I dettagli dell'offerta

Il mese di prova ti consente di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma senza limiti: questo significa poter avere un'esperienza musicale completa e senza interruzioni pubblicitarie, con musica illimitata, saltare tracce senza restrizioni e persino scaricare brani da ascoltare offline anche senza linea internet.

A stupirti sarà anche la qualità audio superiore con milioni di brani disponibili in HD e Ultra HD, oltre che in audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio, per un'esperienza d'ascolto immersiva e tridimensionale con le tue cuffie preferite o sfruttando i dispositivi Echo con Alexa, in cui Amazon Music è già preinstallato.

Tra le altre cose, avrai playlist curate dagli esperti per ogni tematica o mood della giornata, ma ti suggeriamo anche dei podcast esclusivi dai più famosi in Italia. Altra chicca è la possibilità di scegliere un audiolibro Audible tra una lista di oltre 350.000 titoli senza costi aggiuntivi.

Amazon Music Unlimited è disponibile su smartphone, tablet, PC, smart speaker e smart TV, con la possibilità di sincronizzare la libreria su tutti i dispositivi. Al termine della prova, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, a meno che tu non scelga di disattivare il rinnovo prima della scadenza senza penali e costi aggiuntivi.

