L'alternativa alla VPN di Google è Surfshark (con l'82% di sconto)

Un'offerta in grado di far impallidire la VPN di Google? Esiste: Surfshark, uno dei provider leader del settore, ha lanciato una promozione a tempo limitato che ti permette di risparmiare oltre l'80% sull'abbonamento di 24 mesi e ottenere due mesi completamente gratuiti. È il momento di prendere sul serio la tua privacy.

Mentre la VPN di Google ha alcune limitazioni, come l'esclusività per dispositivi Android e iOS e l'impossibilità di scegliere la tua localizzazione, Surfshark offre una soluzione completa e sicura: ha creato uno dei servizi VPN più affidabili al mondo, con protocolli all'avanguardia, crittografia AES 256 GCM e una rigorosa politica no-log.

Surfshark VPN: sicura e flessibile per la tua privacy

La VPN di Surfshark offre molto più di una semplice protezione. Potrai, infatti, contare su diverse funzionalità esclusive: come "Kill Switch" per proteggere i tuoi dati anche in caso di perdita di connessione, "CleanWeb" per bloccare annunci, tracker, malware e phishing, e "MultiHop" per connetterti contemporaneamente a due server diversi, tanto per citarne alcuni.

Quanto costa tutto questo ventaglio di vantaggi? Grazie alla promozione speciale, puoi avere Surfshark VPN a soli 2,30 euro al mese, inclusi due mesi gratuiti offerti dal provider.

Questo significa che avrai accesso una protezione completa, efficace e conveniente per la tua privacy online, ma anche a oltre 3200 server in 100 Paesi del mondo e a un servizio multipiattaforma che ti permette di utilizzare e connetterti alla tua VPN simultaneamente su dispositivi illimitati. Surfshak è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Android, iOS e anche alcuni browser.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.