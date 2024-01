L'alleato perfetto in cucina è Beko: Forno a Microonde al 32% DI SCONTO

Il forno a microonde digitale Beko rappresenta un'eccellente soluzione culinaria, con una capacità di 20 litri e un design moderno e compatto che lo rende facilmente posizionabile in qualsiasi ambiente. Le sue dimensioni, pari a 32,5 cm in lunghezza, 45,2 cm in larghezza e 26,2 cm in altezza, conferiscono praticità e versatilità d'uso.

Questo forno a microonde offre una visuale chiara grazie alla luce interna, che consente di monitorare la cottura e previene eventuali trabocchi durante il processo di preparazione. La funzione di scongelamento automatico semplifica il processo di scongelamento degli alimenti surgelati, garantendo praticità e rapidità.

Dotato di un timer digitale di 30 minuti e un piatto girevole da 24,5 cm, il forno a microonde Beko assicura una gestione precisa del tempo di cottura. La sua potenza di 700W e i 5 livelli di potenza offrono flessibilità in cucina, garantendo risultati ottimali.

Il design pulito con linee essenziali e l'attenzione ai dettagli si sposano con la praticità, completate da piedini antiscivolo che assicurano stabilità durante l'utilizzo. Inoltre, il forno a microonde Beko è fornito di uno stabile piatto girevole in vetro da 245 mm, evidenziando la sua alta qualità e funzionalità.

Amazon, oggi, realizza un'offerta molto interessante e allettante sul forno a microonde Beko mettendolo in sconto del 32% per un prezzo totale di 74,48€. Approfittane subito!