L'alleato DEFINITIVO per le Pulizie è il Robot Aspirapolvere Philips al 26% di SCONTO

Il robot aspirapolvere Philips, con la sua elevata potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, si presenta come un alleato formidabile nella battaglia contro lo sporco quotidiano. Da briciole a particelle di polveri sottili in profondità, questo dispositivo si impegna attivamente nella pulizia domestica. Inoltre, il robot regola automaticamente la potenza di aspirazione su moquette o tappeti, garantendo una cattura efficace delle impurità.

Dotato di una sofisticata navigazione laser a 360° (LiDAR), il robot raggiunge ogni angolo della casa con un percorso efficiente, muovendosi senza tralasciare alcun dettaglio, intorno ai mobili e negli angoli, anche sotto divani e letti grazie alla sua altezza di 96mm.

La batteria agli ioni di litio da 4800 mAh assicura una lunga durata, consentendo al robot di pulire fino a 200 minuti o oltre 185 metri quadri con una sola ricarica. Inoltre, il robot ritorna automaticamente alla stazione per la ricarica e poi riprende la pulizia, garantendo continuità nelle attività domestiche.

Con 4 livelli di aspirazione (Eco - Normale - Alto - Max), il robot si adatta alle esigenze specifiche di pulizia. La sua versatilità non si limita all'aspirazione: questo dispositivo è in grado di aspirare e lavare pavimenti in una sola passata, rimuovendo lo strato sottile di polvere accumulato sui pavimenti ogni giorno.