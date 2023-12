L'alleato DEFINITIVO in cucina è il Forno a Microonde Candy: oggi in PROMOZIONE SUPER (-45%)

La ventola di raffreddamento è una caratteristica innovativa del Microonde Candy, progettato per garantire una durata nel tempo. Si attiva automaticamente dopo 2 minuti di cottura, assicurando una temperatura ottimale e preservando l'integrità dell'elettrodomestico nel corso del tempo. La versatilità del Forno a Microonde Nero è amplificata dalla funzione grill, che consente di preparare deliziose grigliate di pesce e carne direttamente dal microonde.

Con oltre 40 programmi automatici, il Microonde con Grill Candy semplifica la preparazione di ricette deliziose, offrendo una vasta gamma di opzioni per risparmiare tempo in cucina. La selezione di programmi preimpostati garantisce risultati culinari ottimali senza la necessità di regolazioni complesse.

La pulizia automatica è un altro punto di forza di questo microonde. Basta selezionare il programma autoclean per semplificare la pulizia dell'interno dell'elettrodomestico, offrendo praticità e igiene senza sforzi.

La connessione intelligente è resa possibile grazie all'App hOn, che amplifica l'esperienza culinaria. Gli utenti possono accedere a gustose ricette di chef e food blogger, oltre a ricevere consigli d'uso personalizzati per il loro Microonde con Grill Candy. Questo elettrodomestico, quindi, unisce prestazioni avanzate, praticità e connettività per offrire un'esperienza culinaria completa e appagante.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto enorme del 45% sul Forno a Microonde Candy per un prezzo finale d'acquisto pari a 88€.