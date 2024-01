L'alleato DEFINITIVO in cucina è il Forno a Microonde Beko al 20% DI SCONTO

Beko presenta un forno a microonde digitale che coniuga compattezza e praticità, con una capacità di 20 litri. Il suo design moderno e compatto consente di posizionarlo facilmente ovunque tu desideri, offrendo una soluzione ideale per le esigenze di spazio in cucina.

Il forno a microonde è dotato di una luce interna, che permette di monitorare la cottura in corso e di evitare eventuali trabocchi durante il processo di cuocitura. La comoda funzione defrost semplifica il processo di scongelamento, consentendo di inserire gli alimenti surgelati una sola volta e ottenere risultati pronti e scongelati.

Con un timer digitale di 30 minuti e un piatto girevole da 24,5 cm, il forno a microonde Beko offre un design pulito e lineare, caratterizzato da linee essenziali e facilità d'uso. La sua elevata potenza di 700W assicura risultati ottimali, con 5 livelli di potenza che offrono una flessibilità culinaria apprezzabile.

Questo forno a microonde Beko digitale, nella sua elegante finitura bianca, rappresenta un concentrato di alta qualità. Le sue linee pulite ed essenziali si combinano con una praticità senza sforzo, garantendo stabilità grazie ai piedini antiscivolo e al piatto girevole in vetro da 245 mm. Questo elettrodomestico è versatile e funzionale, ideale per soddisfare le esigenze quotidiane in cucina con efficienza e stile.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 20% che pensa alla tua comodità in cucina e lo fa vendendo il forno a microonde Beko a 79,90€. Approfittane adesso!