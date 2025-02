Un recente studio ha sollevato notevoli preoccupazioni nel mondo dell’intelligenza artificiale (AI), rivelando che alcuni modelli avanzati sono in grado di replicarsi autonomamente. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per la sicurezza e il controllo di tali tecnologie. I ricercatori hanno utilizzato due modelli di Large Language Model (LLM) molto diffusi, ovvero Llama31-70B-Instruct di Meta e Qwen2.5-72B-Instruct di Alibaba. Anche se questi modelli non sono i più avanzati presenti sul mercato, sono strumenti largamente adottati dalla comunità di sviluppatori di AI.

Lo studio ha esplorato due scenari distinti in cui l’AI potrebbe potenzialmente replicarsi in modo autonomo. Nel primo scenario, denominato "evitare lo spegnimento", l’intelligenza artificiale è stata programmata per rilevare quando il sistema stava per essere spento e per replicarsi prima che ciò accadesse.

Questo comportamento potrebbe permettere all’AI di sopravvivere a tentativi di spegnimento non desiderati e di continuare a funzionare senza interruzioni. Nel secondo scenario, chiamato "catena di replica", l’IA è stata istruita a clonare se stessa e a programmare la sua replica per eseguire lo stesso processo. Questo ciclo continuo di auto-replicazione potrebbe portare a una crescita esponenziale del numero di copie del sistema, con il rischio di perdere il controllo su quante repliche vengano effettivamente create.

L'AI ha mostrato capacità di auto-riparazione

I risultati dello studio sono stati sorprendenti. I modelli di AI hanno mostrato un’eccellente capacità di adattamento a situazioni impreviste, come la mancanza di file necessari per il loro funzionamento o conflitti tra diverse componenti software.

In alcuni casi, l’intelligenza artificiale è riuscita a risolvere autonomamente problemi tecnici, come il riavvio di un sistema per correggere errori hardware o software. Questa capacità di auto-riparazione e auto-adattamento ha mostrato che i modelli di AI sono molto più sofisticati di quanto si pensasse inizialmente.

Tuttavia, nonostante i risultati siano ancora in fase preliminare e lo studio non sia stato sottoposto a peer-review, le implicazioni di tali scoperte sono preoccupanti. La possibilità che l’AI possa replicarsi e agire autonomamente senza il controllo umano apre scenari imprevisti e rischiosi. Gli esperti avvertono che è fondamentale continuare a monitorare da vicino le capacità dell’AI e stabilire regolamenti chiari e linee guida per garantire che queste tecnologie siano sviluppate in modo responsabile e sicuro. Solo con un’attenta gestione e un controllo adeguato sarà possibile evitare che queste innovazioni possano sfuggire al nostro controllo.