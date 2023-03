L'affidabilità parla italiano con VHosting: piani a partire da 26€

Se sei alla ricerca di un servizio di hosting web di alta qualità, devi sapere che la scelta del provider giusto è fondamentale per garantire una maggiore velocità e affidabilità del tuo sito. Ma non solo, perché la sicurezza dei dati degli utenti è altrettanto importante. Per questo motivo, il nostro consiglio è di scegliere un provider che ti offra soluzioni avanzate di sicurezza e protezione.

Un provider italiano in grado di soddisfare queste esigenze è VHosting. Grazie alla sua vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui registrazione domini e servizi di posta elettronica, potrai garantire la massima visibilità al tuo sito e una comunicazione efficiente con i tuoi clienti. Con VHosting potrai godere di un servizio di hosting web di alta qualità a prezzi sostenibili, senza dover rinunciare a nessuna delle funzionalità di cui hai bisogno.

Perché scegliere VHosting?

Vuoi avere la certezza di aver scelto il miglior provider per il tuo sito web? Ecco perché dovresti scegliere VHosting come il tuo provider di hosting:

Soddisfazione garantita : con VHosting hai la possibilità di provare i servizi senza rischi grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati sugli hosting condivisi. Questo ti permette di testare le funzionalità senza preoccupazioni e di avere la sicurezza di fare la scelta giusta.

: con VHosting hai la possibilità di provare i servizi senza rischi grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati sugli hosting condivisi. Questo ti permette di testare le funzionalità senza preoccupazioni e di avere la sicurezza di fare la scelta giusta. Hardware sempre aggiornato : VHosting testa e aggiorna costantemente l'hardware dei suoi server per garantire prestazioni elevate ai propri clienti. Con VHosting, puoi essere sicuro di avere a disposizione le ultime tecnologie per il tuo sito.

: VHosting testa e aggiorna costantemente l'hardware dei suoi server per garantire prestazioni elevate ai propri clienti. Con VHosting, puoi essere sicuro di avere a disposizione le ultime tecnologie per il tuo sito. DNS ridondanti : VHosting ha predisposto una rete di DNS che ti permette di ricevere connessioni più velocemente, non solo dall’Italia. In questo modo, il tuo sito sarà veloce e reattivo ovunque si trovi il tuo pubblico.

: VHosting ha predisposto una rete di DNS che ti permette di ricevere connessioni più velocemente, non solo dall’Italia. In questo modo, il tuo sito sarà veloce e reattivo ovunque si trovi il tuo pubblico. Sito e posta indipendenti : VHosting ti offre server dedicati sia per il sito che per la posta, il che significa che i tuoi servizi saranno più stabili e affidabili. Non dovrai più preoccuparti di problemi tecnici che potrebbero compromettere la tua attività online.

: VHosting ti offre server dedicati sia per il sito che per la posta, il che significa che i tuoi servizi saranno più stabili e affidabili. Non dovrai più preoccuparti di problemi tecnici che potrebbero compromettere la tua attività online. Nessun limite nascosto : VHosting configura i propri sistemi affinché tu possa sfruttare il piano che hai acquistato al 100% delle sue potenzialità. Non ci sono limiti nascosti o restrizioni che possano impedirti di utilizzare il tuo sito web al massimo delle sue potenzialità.

: VHosting configura i propri sistemi affinché tu possa sfruttare il piano che hai acquistato al 100% delle sue potenzialità. Non ci sono limiti nascosti o restrizioni che possano impedirti di utilizzare il tuo sito web al massimo delle sue potenzialità. Prezzi trasparenti: con VHosting, i prezzi sono trasparenti e non ci sono sorprese al momento del rinnovo. Il prezzo per il rinnovo dei servizi non cambia rispetto a quello pagato per l’acquisto iniziale, in modo che tu possa pianificare il tuo budget con tranquillità.

Come anticipato, VHosting propone una vasta gamma di pacchetti hosting, tra cui cloud hosting, server VPS cloud e server dedicati, che ti permettono di scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Inizia con il piano Hosting Low Cost, che parte da soli 26 euro all'anno: avrai accesso a 4-30 GB di spazio SSD NVMe, caselle e-mail e database illimitati, un certificato SSL gratuito, accesso SSH, backup automatico e un dominio gratuito a scelta tra .it e .eu. Oppure fai il salto di qualità con il piano Hosting WorPress a 45 euro/anno, che aggiunge spazio SSD NVMe da 25 a 50 GB, migrazione gratuita per un sito WordPress e LiteSpeed con LsCache. Per un sito web che necessità del massimo delle risorse, infine, c'è Hosting Professionale Semidedicato a 150 euro: da 50 a 75 GB di spazio SSD NVMe, da 2 a 6 domini ospitabili e tutte le funzionalità già presenti negli altri due piani.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.