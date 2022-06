L'affare di oggi su Amazon: monitor da gaming FullHD SCONTATO di 126€

Su Amazon è in corso un'interessantissima promozione per tutti gli appassionati di grafica e/o videogame (su PC). Il colosso dell'e-commerce, propone infatti l'ottimo MSI OPTIX G273 scontato di ben 126€ rispetto al prezzo di listino. Oggi può essere infatti tuo con un investimento davvero modesto, appena 199€ invece che a 325€, che corrisponde al prezzo di listino. Il risparmio è notevole, con tra l'altro le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Monitor da gaming MSI, prezzo super affare

Dotato di un ottimo pannello IPS Full HD da 27 pollici (DCI-P3 98%, sRGB 139%), con angoli di visione fino a 178/178°, questo dispositivo è perfetto sia per il gioco che per il lavoro, grazie anche a modalità ad hoc come Game Mode e Night Vision. I monitor da gaming MSI OPTIX G273 sono noti tra gli appassionati per l'ottima qualità e intensità cromatica che sono capaci di restituire alla vista, rendendo i giochi più realistici e permettendo di gestire senza compromessi anche i lavori in cui la fedeltà cromatica è essenziale.

Oltre a una fedeltà cromatica di assoluta eccellenza, con un livello di accuratezza e calibrazione del colore attraverso il quale ti sembrerà davvero di stare nel mezzo dell’azione, con l'MSI OPTIX G273 godrai anche di una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e di un response time di 1ms. A tutto vantaggio ovviamente di fluidità e rapidità. Sui monitor MSI come questo, poi, puoi adattare la visione alle tue esigenze, lavorando a progetti creativi, guardandoti un film o giocando esattamente come volevano gli sviluppatori.

In definitiva, questo monitor da gaming da 27'' ha una risoluzione FullHD, perfetto per tantissime tipologie di giochi e utilizzi. Non fa differenza se ti diverti con uno sparatutto o se esplori mondi senza fine: questo dispositivo fa sempre al caso tuo. Allora approfitta della promozione su Amazon e acquistalo ad appena 199€ tutto incluso, ovverosia con con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

