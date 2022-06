L'AFFARE dell'estate è su Amazon: Beats Studio Buds al MINIMO STORICO

Beats by Dr. Dre (Beats) sono gli auricolari dal design innovativo in grado di offrire le massime prestazioni acustiche. Grazie alle loro alette che garantiscono massima vestibilità e comfort totale, rappresentano una vera e propria rivoluzione degli auricolari per il fitness quotidiano: offrono tre diverse modalità di ascolto, sono resistenti al sudore e all'acqua (IPX4) e dotati delle funzionalità offerte dal chip Apple H1. Compatibili con Android e iOS, assicurano fino a 8 ore di ascolto (e fino a 24 ore con custodia di ricarica tascabile). I Beats Studio Buds li trovi in super offerta su Amazon a soli 107 euro, ovverosia scontato del 28%.

Beats Studio Buds , un regalo per le mamme sprint

Beats Studio Buds sono gli auricolari dal design innovativo in grado di offrire le massime prestazioni acustiche. Grazie alle loro alette che garantiscono massima vestibilità e comfort totale, rappresentano una vera e propria rivoluzione degli auricolari per il fitness quotidiano. Con l’app Beats per Android, puoi accedere a informazioni e funzionalità come i controlli integrati, lo stato del dispositivo (cioè il livello della batteria) e gli aggiornamenti del firmware. Queste funzioni sono integrate in iOS e non richiedono app aggiuntive. I Beats Studio Buds si integrano automaticamente nell'ecosistema Apple, garantendo l'abbinamento con un tocco con tutti i tuoi dispositivi.

I Beats Studio Buds supportano l'audio spaziale per immergerti nella musica, nei film e nei giochi — offrendoti un'esperienza di ascolto avvolgente che puoi portare con te ovunque tu vada. La cancellazione attiva del rumore (ANC) blocca continuamente i rumori ambientali indesiderati. Passa alla modalità Trasparenza quando desideri sentire ciò che accade intorno a te. I microfoni esterni lasciano entrare i suoni dell’ambiente circostante, per offrirti un’esperienza di ascolto naturale.

L'innovativa architettura acustica dei Beats Studio Buds, insieme all'ottimizzazione che contraddistingue i prodotti della gamma, offre un suono potente, puro, nitido, bilanciato e con una gamma dinamica ancora migliore. Quando è in uso la cancellazione attiva del rumore (ANC), i microfoni rivolti verso l'esterno e quelli rivolti all'interno collaborano per bloccare continuamente i rumori ambientali, grazie a un filtro calibrato con precisione che si adatta dinamicamente all’ambiente circostante. I Beats Studio Buds li trovi in super offerta su Amazon a soli 107 euro, ovverosia scontato del 28%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.