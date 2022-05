L'affare del weekend: monitor curvo BenQ MOBIUZ da 27'' scontato di 320€!

Avere un monitor top da gaming è il sogno di ogni appassionato di videogame, perché migliora nettamente l'esperienza di gioco grazie alle dimensioni, alla risoluzione e alle qualità di immagine dello schermo. Ma la qualità di solito ha un costo abbastanza elevato che allontana una buona fetta di utenza. Oggi però hai l'occasione che stavi aspettando per acquistarne uno di ottimo livello, spendendo davvero pochissimo.

Stiamo parlando di un monitor curvo BenQ MOBIUZ da 27'', pensato specificatamente per il gaming ad alti livelli, che su Amazon trovi al prezzo incredibile di 299€. Cioè a dire con un risparmio netto di ben 320 euro sul prezzo di listino!

BenQ, monitor da gioco super a prezzo regalo

Il monitor è di buone dimensioni, costruito con materiale di qualità, e nonostante le forme sottili è piuttosto robusto. Una volta accesso la prima cosa che direte sarà "Wow": immagine nitida, ottimi colori, una gioia per gli occhi. Le impostazioni sono molto varie, con diverse modalità settabili in base ai vostri gusti. Con VA 1000R, frequenza di aggiornamento a 165Hz, MPRT di 1ms, risoluzione 2560x1440 QHD e AMD FreeSync Premium Pro, le sessioni di gioco sono incredibilmente fluide e l'effetto immersivo è totale.

Il particolare design del monitor fa il resto, consentendoti di regolare l'altezza dello schermo per avere una visuale perfetta di tutti i tuoi nemici. Dulcis in fundo, lo schermo è dotato di tecnologia Eye-Care di BenQ, che si prende cura dei tuoi occhi mentre ti concentri sul gioco. L’audio integrato è stato poi sviluppato da tecnici del suono di treVolo per offrire un piacere sonoro completo. Suono dinamico con canale 2.1, due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W, in più chip DSP e audio, dunque, garantito treVolo con cinque modalità personalizzate.

Il top del top. D'altronde stiamo parlando di un monitor curvo BenQ MOBIUZ da 27'', pensato specificatamente per il gaming ad alti livelli. Quindi non tentennare troppo, o rischi di non trovarlo più: vai su Amazon e fallo tuo al prezzo incredibile di 299€. Cioè a dire con un risparmio netto di ben 90 euro sul prezzo di listino, che è di circa 239€. Le spedizioni sono gratuite.

