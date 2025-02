L'affare del momento è Private Internet Access: 83% di sconto e 4 mesi gratis

C'è un nuovo protagonista tra le offerte VPN migliori sul mercato: è Private Internet Access (PIA), che offre un incredibile sconto dell'83%, portando così il costo dell'abbonamento a soli 1,85 euro al mese per un piano che offre 2 anni di abbonamento più 4 mesi GRATIS.

Perché scegliere PIA VPN?

PIA è una soluzione completa per la privacy e la sicurezza online. Tra le caratteristiche che la rendono un'opzione eccellente, segnaliamo l'opportunità di connettersi a centinaia di server di ultima generazione distribuiti in 91 Paesi, per accedere a contenuti geolocalizzati, piattaforme di streaming e siti web bloccati all'estero ovunque di trovi.

Dal punto di vista della sicurezza, PIA non fa compromessi: è una VPN 100% open-source e garantisce una politica no-log, grazie anche ai server che funzionano esclusivamente su RAM. Nessuna traccia delle tue attività verrà mai conservata. A ciò si aggiunge la rete da 10 Gbps, che ti permette di goderti streaming, gaming e semplice navigazione senza buffering.

Inoltre, puoi utilizzare PIA su un numero illimitato di dispositivi: proteggi contemporaneamente il tuo PC, smartphone, tablet e persino la tua console da gioco. In più, PIA offre strumenti aggiuntivi come un antivirus integrato, IP dedicato e monitoraggio delle violazioni e-mail.

Supporto, garanzia e super offerta

Hai bisogno di aiuto? Il team di supporto PIA è disponibile 24/7 in diverse lingue per assisterti via e-mail oppure via chat. La VPN ti offre anche una garanzia di rimborso di 30 giorni che ti permette dei testare il servizio senza impegno.

Con l'83% di sconto, PIA VPN è il miglior affare del momento per chi cerca sicurezza, velocità e libertà online. Approfitta dell'offerta a soli 1,85 euro al mese per 2 anni e ricevi, oltre a tutte le funzionalità e i vantaggi sopracitati, anche 4 mesi gratis.

