LaCie Rugged Mini 1TB: RISPARMIO del 15% su Amazon per l'Hard Disk esterno

Sono molti i motivi per cui nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni, è necessario avere tra le mani un Hard Disk esterno di buona fattura: ad esempio la mancanza di spazio su disco, oppure il dover trasportare una mole considerevole di dati da una parte all'altra in modo sicuro (magari in mancanza di una connessione importante o di un cloud che soddisfi le nostre esigenze), e quindi diventa essenziale una periferica che contenga il nostro mondo. LaCie lo sa bene, motivo per cui continua a fornirci prodotti non solo utili, ma anche sicuri, come il Rugged Mini da 1TB.

Se non possedete ancora un articolo di questa portata, sappiate che in offerta su Amazon da oggi potete trovare l'Hard Disk Esterno LaCie Rugged Mini 1TB a soli 85,48€, con uno sconto del 15% sul totale e un risparmio di circa 15,00€.

LaCie Rugged Mini 1TB: un minimondo in tasca

Si tratta di un prodotto piccolo e pratico, ma con una qualità e una sicurezza invidiabili. La velocità di rotazione del disco si attesta sulle 5400 rivoluzioni al minuto, e possiede anche connettività Thunderbolt, compatibile con Mac.

Perché abbiamo parlato di sicurezza poco fa? Perché l'Hard Disk esterno LaCie Rugged Mini 1TB possiede una scocca esterna resistente agli urti e alle cadute fino a 1,2 metri in modalità non operativa; inoltre resiste a una pressione fino a 1000 kg. La garanzia è di due anni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.