La VPN rallenta il PC? Risolvere è semplice grazie a NordVPN

Usare una VPN è sempre più importante, in particolare quando si accede ad Internet dal proprio PC. Con un servizio di questo tipo, infatti, è possibile aggirare eventuali blocchi all'accesso ad un sito web oltre che rendere davvero privata e senza tracciamento la propria connessione. C'è, però, un problema: la VPN potrebbe rallentare il PC e, in particolare, potrebbe ridurre la velocità di connessione, con un impatto diretto sull'esperienza utente. Questo avviene quando si usa una VPN di scarsa qualità oppure una VPN gratuita (un servizio che offre un'esperienza sempre molto limitata).

Per risolvere il problema della VPN che rallenta il PC è necessario passare ad una VPN migliore: in questo caso, fare la scelta giusta è semplice. Puntando su NordVPN, infatti, è possibile accedere ad una VPN senza limiti alla connessione. In aggiunta, il servizio è ora disponibile al prezzo scontato del 59%. Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ottenere 3 mesi gratis extra oltre ad un netto taglio di prezzo, con una spesa mensile equivalente pari a 3,99 euro al mese. Per accedere all'offerta è sufficiente vistare il sito di NordVPN che potete raggiungere dal link qui di sotto.

La VPN rallenta il PC? Prova NordVPN

Scegliere NordVPN permette di risolvere il principale problema delle VPN gratuite e delle VPN di scarsa qualità, la lentezza della connessione. Si tratta di un elemento che può rendere davvero pessima l'esperienza di navigazione, causa delle forti limitazioni che la VPN può applicare alla navigazione. Per eliminare del tutto il problema, invece, è sufficiente puntare su NordVPN, da molti ritenuta come la migliore VPN sul mercato.

Con NordVPN, infatti, è possibile sfruttare:

una connessione sempre senza limiti (di tempo, di velocità e di traffico dati)

(di tempo, di velocità e di traffico dati) una connessione sicura e privata , grazie alla crittografia e ad una politica no log

, grazie alla crittografia e ad una politica no log l'accesso ad un network di migliaia di server per aggirare qualsiasi blocco geografico all'accesso ad un sito web

Con l'offerta in cors, NordVPN costa meno: il piano biennale è scontato del 59% ed aggiunge 3 mesi extra. Questo permette di attivare il servizio con una spesa di 3,99 euro al mese. Per saperne di più è possibile seguire il link qui di sotto.

