La VPN più veloce e sicura in sconto con 3 mesi gratis extra

Il mese di giugno prende il via con una nuova offerta da non perdere per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, sicura e veloce. Grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile attivare NordVPN con uno sconto fino al 59% e con 3 mesi gratis extra, scegliendo il piano biennale. L'offerta può essere ottenuta tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal link qui di sotto. Sfruttando questa promozione, è possibile ottenere una VPN illimitata ad appena 3,99 euro al mese.

NordVPN è la VPN da scegliere oggi: sicura, veloce e con 3 mesi gratis aggiuntivi

L'offerta in corso è molto conveniente: NordVPN include 3 mesi gratis extra scegliendo il piano biennale. Tale piano, con fatturazione anticipata, prevede un costo di 3,99 euro al mese per la VPN. Si tratta del giusto compromesso tra convenienza e qualità.

In alternativa, è possibile scegliere la versione Plus (con password manager multipiattaforma incluso) al costo di 5,19 euro al mese oppure il piano Completo (con in aggiunta anche 1 TB in cloud storage protetto dalla crittografia) al costo di 6,69 euro al mese. In base al piano scelto, il risparmio garantito dall'offerta di NordVPN è compreso tra il 50% e il 59%.

Su tutti i piani in offerta, NordVPN propone la garanzia di rimborso di 30 giorni. Questa garanzia, di fatto, consente di sfruttare una prova gratuita del servizio. In caso di insoddisfazione, entro i primi 30 giorni dall'attivazione, sarà possibile esercitare la garanzia di rimborso e ottenere indietro l'intero importo pagato, senza alcun costo aggiuntivo.

Per accedere all'offerta di NordVPN è possibile seguire il link qui di sotto. La VPN può essere attivata anche pagando con PayPal e impostando il pagamento in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa iniziale del piano biennale. In alternativa, è possibile ripiegare anche sul piano annuale oppure su quello mensile (su cui però non c'è la promo del prezzo scontato e dei 3 mesi gratis).

