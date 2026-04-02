Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

La VPN di TotalAV ad aprile è in sconto di 80€ (offerta a tempo limitato)

Il prezzo del piano di 12 mesi cala a 19 euro per il primo anno: il pacchetto include VPN, antivirus e adblock proprietario.
La VPN di TotalAV ad aprile è in sconto di 80€ (offerta a tempo limitato)
Il prezzo del piano di 12 mesi cala a 19 euro per il primo anno: il pacchetto include VPN, antivirus e adblock proprietario.
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 apr 2026
Link copiato negli appunti

Ultimate VPN, il pacchetto VPN di TotalAV che include antivirus e adblock proprietari, è in offerta a 19 euro per il primo anno, grazie a uno sconto di 80 euro sul piano di 12 mesi. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e prevede anche la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Nella settimana di Pasqua l'utilizzo di una VPN è consigliato soprattutto alle persone che hanno in programma una vacanza, sia in Italia che all'estero. Il servizio di rete privata virtuale aiuta infatti a mantenere la connessione sicura quando ci si collega a una rete Wi-Fi non protetta, come quella di aeroporti, hotel, ristoranti, bar, centri commerciali, eccetera, oppure è utile anche per superare il blocco geografico che impedisce di vedere i propri contenuti streaming preferiti quando si è fuori dall'Italia.

Pagina offerta Ultimate VPN

total vpn

Il pacchetto di cybersecurity Ultimate VPN

Parlare di semplice VPN non è quindi corretto quando si prende in esame Ultimate VPN, un vero e proprio pacchetto di cybersecurity completo realizzato da TotalAV. Oltre al servizio di rete privata virtuale, infatti, include una protezione web granitica da malware, virus e altre minacce informatiche con l'omonimo antivirus pluripremiato, più un efficace tool che consente di rimuovere in automatico gli annunci pubblicitari presenti nei siti web, che spesso e volentieri rovinano l'esperienza online degli utenti.

Al termine del periodo promozionale pari a dodici mesi, il piano annuale di Ultimate VPN si rinnova a 99 euro. Volendo, prima del rinnovo automatico è possibile disdire senza costi aggiuntivi, così da non pagare i 99 euro del secondo anno.

Per l'attivazione del pacchetto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata dell'offerta, aggiungere un segno di spunta accanto alla voce "Accetto di pagare 19 € oggi e tutti i futuri addebiti, i Termini di servizio e l'Informativa sulla Privacy", dopodiché scegliere il metodo di pagamento desiderato.

Pagina offerta Ultimate VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

PrivadoVPN: protezione totale su tutti i tuoi dispositivi a partire da solo 1€ al mese
VPN

PrivadoVPN: protezione totale su tutti i tuoi dispositivi a partire da solo 1€ al mese
NordVPN alza lo sconto al 76%: prezzi più bassi per tutti i piani di 2 anni
VPN

NordVPN alza lo sconto al 76%: prezzi più bassi per tutti i piani di 2 anni
PrivadoVPN, l'offerta che sbanca: 90% di sconto e 3 mesi gratis
VPN

PrivadoVPN, l'offerta che sbanca: 90% di sconto e 3 mesi gratis
Surfshark VPN è in sconto a 1,88€ al mese e ora ti regala 3 mesi
VPN

Surfshark VPN è in sconto a 1,88€ al mese e ora ti regala 3 mesi