La VPN di TotalAV ad aprile è in sconto di 80€ (offerta a tempo limitato)

Ultimate VPN, il pacchetto VPN di TotalAV che include antivirus e adblock proprietari, è in offerta a 19 euro per il primo anno, grazie a uno sconto di 80 euro sul piano di 12 mesi. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e prevede anche la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Nella settimana di Pasqua l'utilizzo di una VPN è consigliato soprattutto alle persone che hanno in programma una vacanza, sia in Italia che all'estero. Il servizio di rete privata virtuale aiuta infatti a mantenere la connessione sicura quando ci si collega a una rete Wi-Fi non protetta, come quella di aeroporti, hotel, ristoranti, bar, centri commerciali, eccetera, oppure è utile anche per superare il blocco geografico che impedisce di vedere i propri contenuti streaming preferiti quando si è fuori dall'Italia.

Il pacchetto di cybersecurity Ultimate VPN

Parlare di semplice VPN non è quindi corretto quando si prende in esame Ultimate VPN, un vero e proprio pacchetto di cybersecurity completo realizzato da TotalAV. Oltre al servizio di rete privata virtuale, infatti, include una protezione web granitica da malware, virus e altre minacce informatiche con l'omonimo antivirus pluripremiato, più un efficace tool che consente di rimuovere in automatico gli annunci pubblicitari presenti nei siti web, che spesso e volentieri rovinano l'esperienza online degli utenti.

Al termine del periodo promozionale pari a dodici mesi, il piano annuale di Ultimate VPN si rinnova a 99 euro. Volendo, prima del rinnovo automatico è possibile disdire senza costi aggiuntivi, così da non pagare i 99 euro del secondo anno.

Per l'attivazione del pacchetto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata dell'offerta, aggiungere un segno di spunta accanto alla voce "Accetto di pagare 19 € oggi e tutti i futuri addebiti, i Termini di servizio e l'Informativa sulla Privacy", dopodiché scegliere il metodo di pagamento desiderato.

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