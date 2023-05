La VPN di Google One si rinnova ma non basta: meglio usare un servizio più completo

Da alcune settimane, Google ha esteso a tutti i piani a pagamento di Google One la possibilità di usare la VPN per la navigazione privata. Il servizio offerto da Google, però, presenta una grossa pecca: l'utente non può geolocalizzare la sua posizione in un altro Paese al fine di aggirare i blocchi geografici all'accesso ai servizi web.

In queste ore, come evidenziato dal magazine 9to5Google, arriva una novità per la VPN di Google. Gli utenti potranno scegliere di utilizzare "indirizzi IP di una regione più ampia" (l'indicazione in inglese nell'app Android è la seguente: use a broader IP address region).

Nonostante questo passo in avanti, resta l'impossibilità di scegliere un server in un altro Paese per una navigazione sicura e con la possibilità di aggirare un eventuale blocco geografico. In questo contesto, quindi, la scelta più conveniente continua ad essere puntare su di un servizio alternativo più completo.

La scelta migliore è NordVPN che offre una rete di migliaia di server ed è attualmente in offerta con il piano biennale scontato fino al 59% e costi da 3,99 euro al mese. Per i nuovi utenti, inoltre, ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi (il piano biennale includerà, quindi, 27 mesi). Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Perché NordVPN è una scelta migliore della VPN di Google One

Con NordVPN è possibile accedere ad un servizio che garantisce sicurezza e privacy al top grazie alla crittografia del traffico dati, ad una politica no log certificata e alla possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. Si tratta di una soluzione più completa rispetto alla VPN di Google One.

Da notare, inoltre, che con il piano Completo di NordVPN è incluso anche 1 TB di spazio in cloud protetto dalla crittografia, in modo da poter contre su di un servizio analogo (e più sicuro) a quello di Google One che unisce cloud storage e VPN.

Con l'offerta in corso, NordVPN parte da 3,99 euro al mese (con fatturazione anticipata) per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi gratis. L'offerta è attivabile direttamente online.

