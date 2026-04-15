La VPN di ExpressVPN è ora più veloce su PC Windows con Lightway Turbo

Da tempo ExpressVPN è una delle VPN più veloci disponibili sul mercato e con l'introduzione di Lightway Turbo ha scelto di alzare ulteriormente l'asticella. La nuova opzione, per il momento disponibile all'interno dell'applicazione per il sistema operativo Windows, consente di raggiungere una velocità in download e upload superiore rispetto al passato grazie al tunneling multi-lane per l'invio di più dati in contemporanea.

Un'altra notizia degna di nota è l'offerta di primavera valida fino al 21 aprile per i piani della durata di due anni: lo sconto arriva fino al 79%, con prezzi a partire da 2,39 euro al mese e quattro mesi extra di servizio in regalo. Nell'eventualità poi che il servizio non fosse di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di trenta giorni.

I prezzi scontati dei piani di 2 anni di ExpressVPN

Nell'ambito della nuova offerta di primavera la scontista massima è riservata al piano Base, quello più economico: nonostante sia il punto di partenza dell'offerta di ExpressVPN, presenta ugualmente lo stesso servizio di rete privata virtuale disponibile nei piani Avanzato e Pro, a conferma dell'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Ma ecco i prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN fino al 21 aprile, ultima data utile per approfittare dell'iniziativa in corso sul sito ufficiale:

Base: 2,39 euro al mese per i primi due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 79,95 euro l'anno con la possibilità di disdire prima del rinnovo)

al mese per i primi due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 79,95 euro l'anno con la possibilità di disdire prima del rinnovo) Avanzato: 3,19 euro al mese per i primi due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 109,95 euro l'anno con la possibilità di disdire prima del rinnovo)

al mese per i primi due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 109,95 euro l'anno con la possibilità di disdire prima del rinnovo) Pro: 5,19 euro al mese per i primi due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 179,95 euro l'anno con la possibilità di disdire prima del rinnovo)

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