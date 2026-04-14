La VPN da attivare ad aprile 2026? Surfshark è in super sconto

In questo mese di aprile la VPN che merita una menzione speciale è indubbiamente Surfshark. Già di per sè è una delle migliori reti virtuali private sul mercato, ma il prezzo a cui viene venduta ora è davvero notevole.

Solo per poco tempo, è in sconto dell'87% al prezzo di 1,88€ al mese, con 3 mesi extra gratis. In più, c'è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa offre Surfshark.

Surfshark: la VPN da attivare oggi

Ma quali sono i servizi messi a disposizione da Surfshark? Innanzitutto la crittografia del traffico dati degli utenti: ciò significa accesso veramente privato ad Internet quando si usano WiFi e reti pubbliche. A questo si aggiunge la politica zero-log dell'azienda, che assicura nessun tracciamento dei dati.

In secondo luogo, dà la possibilità di collegarsi ad un network di migliaia di server in tutto il mondo (circa 4.500). Così, aggirare i blocchi geografici scegliendo un server in un Paese diverso da quello di connessione sarà un gioco da ragazzi.

La navigazione inoltre non prevede limitazioni di banda o traffico dati. E tutto questo contemporaneamente su ogni dispositivo in tuo possesso: Surfshark infatti non limita nulla da questo punto di vista.

Ribadiamo la promo: 1,88€ al mese per due anni, con 3 mesi extra in più. Totale: 27 mesi di utilizzo ad un prezzo mensile di poco più di un caffè. Per attivarla basta andare sul sito di Surfshark.

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