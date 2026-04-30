La VPN che aiuta a evitare phishing e malware: NordVPN è in offerta

Se di recente si è rimasti scottati da un'esperienza negativa online, uno strumento affidabile e concreto con cui mettersi al riparo è una VPN, acronimo per virtual private network (letteralmente (rete privata virtuale). Sul mercato ci sono diversi servizi disponibili: tra i migliori si annovera NordVPN, una VPN non solo veloce e con migliaia di server dislocati in tutto il mondo, ma anche con funzionalità extra di sicurezza avanzate, grazie alle quali aiuta a evitare tentativi di phishing e le minacce del malware.

In questi giorni i piani di due anni beneficiano di uno sconto fino al 76%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per il piano Base. Tutti i piani disponibili condividono il medesimo servizio di rete privata virtuale, con tanto di garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Threat Protection Pro, il fiore all'occhiello di NordVPN

A partire dal piano Plus, ora in offerta a 3,49 euro al mese per i primi due anni, NordVPN mette a disposizione dei suoi clienti Threat Protection Pro, uno strumento antimalware proprietario in grado di bloccare eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete Internet e monitorare i messaggi di posta elettronica avvisando in modo tempestivo ciascun utente qualora contengano campagne di phishing.

Con Threat Protection Pro si ha inoltre la possibilità di bloccare la pubblicità presente nei siti web, per una navigazione in Internet di livello superiore. Spesso e volentieri, infatti, ci si lamenta proprio dei tanti annunci pubblicitari che ormai popolano ogni sito, pubblicità che inficia l'esperienza online in maniera importante.

Infine, il tool Threat Protection Pro aiuta anche a fermare il tracciamento dei dati da parte delle aziende di terze parti, così da rendere la visita di questo o quell'altro sito più libera e con meno preoccupazioni future riguardo a campagne spam o quant'altro.

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