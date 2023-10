La TV Samsung PERFETTA per la Camera da letto: PREZZACCIO (-24%) HD, 24 POLLICI

Samsung in ogni prodotto, di qualsiasi fascia di prezzo, punta sempre ad offrire il massimo dell'esperienza. Anche nel caso di questa TV da 24 pollici, perfetta per ambienti piccoli, offre il top e oggi su Amazon è acquistabile con uno sconto del 24% e un prezzo finale di 182€.

Una piccola ma grande TV: Samsung e Amazon lanciano lo sconto

Il Samsung UE24 N4300 ADXZT è un televisore che offre una soluzione di intrattenimento eccellente in un formato compatto da 24 pollici. La tecnologia dello schermo LED assicura una qualità visiva nitida, mentre la risoluzione 720p offre dettagli chiari nelle immagini.

Questo TV presenta la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che garantisce dettagli ultra definiti e sfumature cromatiche impeccabili, offrendo un'esperienza visiva superiore. Inoltre, la funzione Purcolor assicura colori intensi, naturali e realistici, arricchendo ulteriormente la qualità delle immagini.

La Smart TV integra una varietà di servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Now TV, Dazn, e molto altro, garantendo un accesso facile a una vasta gamma di contenuti. Il design sottile e elegante si integra bene in qualsiasi ambiente, occupando poco spazio.

Un'altra caratteristica degna di nota è la predisposizione per il Digitale Terrestre 2.0, assicurando una ricezione avanzata dei canali televisivi. In sintesi, il Samsung UE24 N4300 ADXZT è una scelta ideale per chi cerca un televisore compatto con caratteristiche di alta qualità per un'esperienza di visione migliore.

La TV Samsung da 24 pollici è in sconto su Amazon del 24% per un prezzo d'acquisto finale pari a 182€.

