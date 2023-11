La TV perfetta per gli ambienti piccoli: SONY BRAVIA 32 POLLICI in Super Promo per il Black Friday

Sony Bravia è una linea di televisori ad alta definizione prodotta e commercializzata da Sony. Oggi, in occasione del Black Friday 2023, la TV Sony Bravia da 32 pollici è in offerta con uno sconto del 34% e un prezzo finale di 294,99€.

TV per cucina e camera da letto: Sony Bravia da 32 pollici ad un super prezzo

Il televisore Sony Bravia KD-32W800 offre un'esperienza visiva straordinaria con il supporto di avanzate tecnologie. Con uno schermo da 32 pollici presenta una risoluzione da 720p assicurando immagini chiare e dettagliate, mentre la tecnologia BRAVIA Engine è il motore dietro le immagini straordinarie che offre.

La funzione Live Color aggiunge vivacità e naturalezza ai colori, garantendo una visione coinvolgente. Il televisore supporta servizi Internet popolari come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, offrendo accesso a una vasta gamma di contenuti in streaming.

Con la funzionalità USB HDD REC, puoi trasformare il televisore in un registratore digitale per registrare i tuoi programmi preferiti. Il piedistallo ha una larghezza di circa 44,8 cm.

Con il controllo vocale avanzato e il sistema operativo Android TV, puoi accedere facilmente a film e programmi tramite app come Netflix e Amazon Prime Video, rendendo la tua esperienza di visione ancora più intuitiva e conveniente. Si tratta di un TV perfetto per gli ambienti piccoli, dunque se stai cercando una TV da piazzare in cucina o in camera da letto o se stai cercando un pannello che faccia da monitor sulla tua scrivania, questo device fa al caso tuo!

Lo sconto sul TV Sony Bravia da 32 pollici, in occasione delle offerte Black Friday, prevede un risparmio del 34% e un prezzo finale di 294,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.