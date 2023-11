La tua TV sempre più smart e sempre più di qualità: FIRE TV STICK 4K MAX in SUPER SCONTO

Il Fire TV Stick è un dispositivo di streaming multimediale sviluppato da Amazon, progettato per trasformare qualsiasi televisore dotato di una porta HDMI in una smart TV. Oggi il Fire TV Stick 4K Max di Amazon è in sconto del 29% per un prezzo finale di 56,99€.

Fire TV Stick 4K Max in sconto su Amazon per il Black Friday

Il Fire TV Stick 4K Max si presenta il lettore multimediale più potente della serie targata Amazon. Con la sua qualità di immagine in 4K Ultra HD e il supporto per i formati Dolby Vision e HDR10+, oltre all'avvolgente audio Dolby Atmos, il dispositivo offre un'esperienza di intrattenimento straordinariamente realistica.

Grazie al supporto Wi-Fi 6E, la riproduzione in streaming diventa ancora più fluida, anche quando ci sono numerosi dispositivi connessi al router. Il Fire TV Stick 4K Max non è solo un lettore multimediale, ma trasforma anche la tua casa in una galleria d'arte grazie alla sua modalità ambiente di Fire TV, che mostra oltre 2000 opere d'arte e fotografie di qualità da museo.

Sfrutta al massimo la tua casa intelligente, controllando dispositivi compatibili come videocamere e luci. Con la funzione di Alexa, puoi chiedere le previsioni del tempo o regolare le luci con un semplice comando vocale.

Questo dispositivo si distingue anche per il suo ampio spazio di archiviazione, offrendo 16 GB di memoria, il doppio rispetto a Fire TV Stick 4K e altri lettori multimediali della nostra gamma. Ciò significa ancora più spazio per app, giochi e contenuti scaricati, assicurando un intrattenimento senza limiti con migliaia di film, episodi di serie TV e brani musicali da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altro.

Oggi su Amazon, per il Black Friday 2023, è in sconto il Fire TV Stick 4K Max del 29% per un costo finale di 56,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.