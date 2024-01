La tua TV più Smart con Xiaomi TV Stick al 31% DI SCONTO

Xiaomi TV Stick 4K è un dispositivo all'avanguardia che unisce la praticità di un formato compatto alla potenza di una risoluzione 4K UHD 2160p. Con la sua tecnologia di connettività Wi-Fi, offre un accesso senza sforzo a una vasta gamma di servizi Internet supportati, tra cui la popolare piattaforma di streaming YouTube.

Il design compatto del TV Stick, con il suo fattore di forma TV Stick, lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico, garantendo allo stesso tempo una connettività robusta e affidabile. Il colore nero conferisce al dispositivo un aspetto moderno ed elegante, adattandosi perfettamente a qualsiasi configurazione.

Il Xiaomi TV Stick 4K è dotato di un controller versatile, offrendo un'esperienza di utilizzo intuitiva attraverso il telecomando incluso. La caratteristica aggiuntiva del controllo vocale consente un accesso ancora più immediato e pratico alle funzioni del dispositivo.

Con un peso di soli 100 grammi, questo TV Stick è leggero e portatile, consentendo agli utenti di portare con sé l'intrattenimento 4K ovunque vadano. Xiaomi TV Stick 4K, con il suo design elegante, la risoluzione UHD di alta qualità e la praticità di connettività Wi-Fi, si presenta, dunque, come una soluzione ideale per trasformare qualsiasi TV in uno smart TV avanzato, offrendo un'esperienza di streaming e intrattenimento di livello superiore.

Oggi, su Amazon, viene messa in sconto del 31% la Xiaomi TV Stick che viene venduta al prezzo finale di 47,99€. Approfittane adesso!