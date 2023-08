La tua sicurezza online merita il meglio: prova LastPass per 30 giorni

Non temere più per la sicurezza delle tue password: grazie a LastPass, infatti, avrai sempre sotto controllo le tue credenziali, racchiuse in una "cassaforte" digitale sicura. Perché accontentarsi di password fragili e difficoltà di accesso ai nostri account quando c'è LastPass a disposizione? Per i nuovi utenti, l'azienda offre un'opportunità imperdibile: una prova gratuita di 30 giorni delle funzionalità complete di LastPass.

Scegli LastPass: tutte le principali funzionalità

Una volta terminata la prova, a soli 2,90 euro al mese potrai accedere a un'ampia gamma di funzioni esclusive che ti garantiranno una protezione senza compromessi. L'accesso da tutti i dispositivi ti offrirà la comodità di accedere alle tue password ovunque tu sia. Inoltre, con 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato, potrai conservare i tuoi documenti importanti in modo sicuro.

LastPass offre, tra le sue funzionalità, anche il monitoraggio del Dark Web. Questo servizio ti avviserà tempestivamente nel caso in cui le tue informazioni personali dovessero finire nelle profondità oscure della rete. Inoltre, l'accesso di emergenza e il supporto tecnico prioritario sono a tua disposizione per affrontare qualsiasi imprevisto in modo tempestivo ed efficace.

Altre funzioni includono "Accedi e vai" e LastPass Authenticator che ti permettono di accedere ai tuoi account senza dover ricordare e digitare la password, oltre al generatore di password complesse in grado di creare password robuste e casuali.

La prova gratuita di 30 giorni LastPass ti invita a scoprire una nuova dimensione di protezione online, mentre LastPass Premium offre un pacchetto completo di strumenti avanzati per avere sempre password, credenziali e documenti importanti al sicuro. Non perdere l'opportunità di migliorare la tua sicurezza digitale con LastPass: approfitta subito della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.