La tua privacy online è a rischio: ecco la soluzione per proteggere i tuoi dati

La sicurezza è a rischio non solamente quando i nostri account vengono violati o quando qualcuno ci sottrae foto, video o documenti personali, ma in ogni momento che siamo collegati a internet. Questo perché vi è un crescente monitoraggio delle attività sul web, con i nostri dati personali e le informazioni sensibili che vengono tracciate senza consenso. Private Internet Access può contrastare al meglio questi pericoli.

Come Private Internet Access può migliorare la privacy online

Private Internet Access è una VPN, ovvero la tecnologia che cripta la connessione e maschera l’indirizzo IP per proteggere la privacy online e navigare in sicurezza su qualsiasi rete Wi-Fi, anche quelle pubbliche. In modo particolare Private Internet Access si contraddistingue dalle altre VPN per le funzionalità di navigazione anonima avanzata.

Una volta scaricata l’applicazione (disponibile per tutti i sistemi operativi sia desktop che mobile) e attivata la VPN, si ha la garanzia di una navigazione sempre completamente sicura. Questo perché Private Internet Access integra il kill switch automatico che interrompe istantaneamente la connessione quando la VPN cade, impedendo così anche una minima fuga di dati sensibili.

C’è poi la funzione split tunneling tramite la quale scegliere quali app utilizzare con la VPN e quali no, ottimizzando così la velocità di connessione, avendo un controllo completo del servizio e senza compromettere la privacy.

Inoltre Private Internet Access blocca i siti pericolosi, le pubblicità e il tracciamento dei propri dati personali, così da restituire un’esperienza di navigazione pulita, veloce ed estremamente sicura. È anche possibile generare indirizzi IP dedicati per utilizzare la VPN anche per quei servizi (come quelli bancari o le piattaforme di streaming) che richiedono una provenienza stabile, senza rinunciare all’anonimato e, quindi, alla sicurezza.

È possibile provare Private Internet Access attivando il piano in promozione a 1,99€ al mese per 26 mesi (di cui due in omaggio) e disdire entro 30 giorni ottenendo il rimborso completo di quanto pagato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.