La tua password è davvero sicura? 5 consigli a prova di bomba

Sei sicuro che la tua password sia inattaccabile?

Pensa un attimo a ciò che protegge e ragiona su quanti criminali informatici farebbero carte false per ottenere tali accessi.

Che si tratti di caselle di posta elettronica, social network o servizi bancari, dovresti sempre e comunque concentrarti su soluzioni quanto più possibili sicure. Dunque, quali sono i principali accorgimenti che dovresti attuare in questo senso?

Evitare nomi di persone o animali domestici è, senza ombra di dubbio, un passo da fare. Queste parole, infatti, sono molto facili da indovinare, anche solo tirando a caso.

Un secondo consiglio riguarda l'utilizzo di maiuscole. Usandole in maniera casuale, si aumenta esponenzialmente la difficoltà per poter individuare una password.

Password al sicuro? Dall'uso della punteggiatura alla lunghezza: tutto quello che devi sapere

La terza caratteristica da considerare è l'adozione di punteggiatura o caratteri speciali. Aggiungere i due punti, un punto e virgola o una parentesi, può rendere la parola d'accesso quasi impossibile da individuare.

La lunghezza poi, è un altro fattore da considerare. In genere, viene consigliato di realizzare password da almeno 10-12 caratteri. Infine, è bene affidarsi a un servizio specifico, in grado di gestire al meglio questo aspetto della cybersecurity.

NordPass, sotto questo punto di vista, è una delle piattaforme migliori in circolazione.

Stiamo parlando di uno strumento in grado di generare password robuste, senza richiederti tempo e memoria per gestire le stesse. La possibilità di condividere parole d'accesso con i propri colleghi e alert appositi, capaci di avvertiti in caso di violazione dati, sono altri plus che dovresti tenere in considerazione.

E per quanto riguarda i costi?

Il piano Business, ideale per uffici e/o aziende di piccole-medie dimensioni, è soggetta a un prezzo alquanto interessante.

Stiamo parlando di 3,59 euro al mese, con la possibilità di effettuare una prova gratuita preliminare per saggiare le potenzialità di NordPass.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.