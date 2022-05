La tua nuova tastiera da gaming la prendi ORA su Amazon a soli 11€

Se sei alla ricerca di una tastiera di quelle super performanti e professionali, perfette per esempio per il gaming, su Amazon trovi oggi un'interessante offerta che ti consente, con circa 11€, anziché 23€, di assicurartene una davvero top. Il tutto con le spese di spedizione gratuite.

Tastiera da gaming professionale: occasionissima su Amazon

La tastiera è costruita con materiali di ottima fattura, e appare solida e compatta come dovrebbe essere qualsiasi dispositivo adibito al gaming. La parte superiore e quella inferiore sono realizzate in plastica ABS satinata di alta qualità. Con i copri tasti in ABS a doppio scatto e gli interruttori durevoli classificati per 5 milioni di battute, la tastiera è ergonomica ed è costruita per resistere a una vita di gioco e i suoi caratteri dei tasti non si consumano o svaniscono.

A differenza di altre tastiere cablate, questa tastiera meccanica è dotata di un cavo USB staccabile lungo 1.75 metri e supporta plug & play. Puoi rimuoverlo liberamente e portarlo in viaggio senza temere che si sfilacci o si rompa. Puoi anche sostituirlo con il tuo cavo USB personale se dovesse essere danneggiato. La frequenza di aggiornamento fornisce un tempo di risposta talmente rapido da consentirti la pressione simultanea di molteplici tasti per operazioni di gioco estremamente veloci. Poi è anche bella a vedersi, con la sua illuminazione RGB completa che offre la possibilità di regolare la retroilluminazione in base alle tue preferenze, con cinque livelli regolabili.

Super compatta, super customizzabile e personalizzabile, questa eccellente tastiera da gaming ha tutto quello che serve per soddisfare le tue esigenze di hardcore gamer. Perciò che aspetti a farla tua? Che finisca l'offerta o termini il prodotto? Vai su Amazon e sfrutta la promozione che ti consente di farla tua con circa 11€. Il tutto con le spese di spedizione gratuite e consegne rapide e sicure grazie ad Amazon.

