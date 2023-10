La tua musica preferita sempre con te: CASSA JBL IN SUPER PROMO

JBL è un marchio rinomato nel settore dell'audio, noto per la produzione di altoparlanti, cuffie, auricolari e altri dispositivi audio. Oggi Amazon applica uno sconto del 19% sulla cassa JBL che viene proposta ad un prezzo finale di 129,00€.

La cassa JBL per musica di alta qualità sempre al tuo fianco

Il JBL Charge Essential 2 è un diffusore Bluetooth che offre un'incredibile esperienza di ascolto, ovunque tu sia. Grazie all'esclusiva tecnologia JBL Original Pro Sound, questo altoparlante senza fili offre un suono potente e di alta qualità, arricchito da driver a forma di circuito e due radiatori passivi che garantiscono bassi profondi e avvolgenti.

Una delle caratteristiche distintive di questo diffusore è la lunga durata della batteria, con una straordinaria autonomia di 20 ore, il che significa che puoi goderti la tua musica senza interruzioni per lungo tempo. Inoltre, il Charge Essential 2 è dotato di un power bank integrato e di una porta USB, consentendoti di ricaricare i tuoi dispositivi mobili durante le tue avventure.

La resistenza all'acqua è un altro punto forte, con la certificazione IPX7 che rende questo altoparlante adatto per l'uso in ambienti umidi o addirittura sotto l'acqua. Questo lo rende il compagno perfetto per le feste in spiaggia, i tuffi in piscina o un ascolto sotto la doccia.

Il JBL Charge Essential 2 si collega facilmente al tuo smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo con Bluetooth, consentendo lo streaming wireless di musica con un suono stereo di alta qualità. Questo diffusore è consegnato con tutto il necessario per iniziare, inclusi il cavo USB Type-C e una guida rapida.

Amazon applica uno sconto del 19% sulla cassa JBL per un prezzo d'acquisto finale pari a 129,00€.

