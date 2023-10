La tua casa diventerà ancora più smart: presa intelligente AD UN PREZZO RIDICOLO

Una presa intelligente è un dispositivo elettronico progettato per migliorare l'automazione domestica. Oggi Amazon applica uno sconto molto allettante del 38% sulla presa smart di TP-Link per un prezzo d'acquisto finale di soli 7,99€.

Casa ancora più smart: la presa TP-Link è in offerta a 7,99€

Lo smart plug della serie Tapo di TP-Link è un'innovativa soluzione per rendere la tua casa più intelligente e connessa. Questo dispositivo offre una serie di funzionalità che migliorano notevolmente la tua esperienza domestica. Grazie all'accesso remoto tramite l'app Tapo sul tuo smartphone, hai il controllo completo sui dispositivi connessi ovunque tu sia, purché ci sia una connessione internet attiva.

La pianificazione è un altro aspetto fondamentale: puoi programmare lo smart plug in base alle tue esigenze,. Il supporto per il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant rende l'interazione con il tuo smart plug estremamente comoda. Inoltre, la modalità assenza ti consente di accendere e spegnere i dispositivi collegati a intervalli programmabili, simulando la tua presenza in casa mentre sei fuori.

Con un carico massimo di 2300 W e 10 A, questo smart plug offre affidabilità e sicurezza. È stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità da parte del laboratorio di TP-Link e ha ottenuto la certificazione da parte delle autorità globali.

Un vantaggio significativo è che nessun hub è richiesto; basta collegarlo al tuo router Wi-Fi esistente. Tieni presente che questa presa è di tipo europeo, compatibile solo con prese di tipo C (o prese). Con il smart plug Tapo, puoi portare l'automazione e il controllo intelligente nella tua casa in modo semplice ed efficace.

