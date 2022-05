La tua casa diventa smart con Echo Dot 3, ora a PREZZO BOMBA (19€) su Amazon

Echo Dot (3ª generazione) è molto più che un semplice speaker, è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa. E in questo momento puoi averlo con appena 19€, e aprirti un mondo di possibilità. Spedizioni rapide e gratis con Amazon Prime.

Amazon Echo Dot, SUPER SCONTO

Questo altoparlante intelligente ha uno stile elegante, con un design piatto e un rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e a ogni tipo di arredamento. Ma i suoi punti di forza sono altri, a cominciare dal controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce.

Configuralo rapidamente in casa o in ufficio e inizia subito a sfruttarlo: potrai chiedere ad Alexa informazioni di ogni tipo, dal meteo alle ricette, o per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili

Puoi perfino chiamare e inviare messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Poi sei sempre aggiornato, perché Alexa può accedere a centinaia di Skill che la rendono sempre più intelligente. Usa la tua voce per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili.

Quando vuoi rilassarti ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. E quando non ti serve o vuoi un po' di privacy, con un semplicissimo tasto disattivi i microfoni. Insomma, cosa aspetti a fare tuo questo Echo Dot (3ª generazione) con l’assistente vocale Alexa integrato e a un prezzo così irrisorio? In questo momento puoi averlo con appena 19€ e circa 30€ di sconto (60%), e spedizioni rapide e gratis con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.