La tua casa diventa sempre più SMART con la Lampadina Intelligente di TP-Link a 9,99€

Un dispositivo come una lampadina intelligente se collocata in un ecosistema domestico smart, rende la casa ancor più all'avanguardia. Oggi, su Amazon, la lampadina smart di TP-Link è scontata del 33% e viene venduta a soli 9,99€.

Lampadina smart ad un prezzo regalato: 9,99€!

Il controllo da remoto diventa un'esperienza intuitiva con la lampadina L530E, che offre un'elevata flessibilità grazie all'app gratuita Tapo disponibile su iOS e Android. Questo dispositivo ti consente di gestire le tue luci da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet, garantendo un controllo completo e immediato sulla luminosità e i colori.

La lampadina è dotata di una vasta gamma di possibilità multicolore, offrendo la possibilità di personalizzare luminosità, temperatura della luce e colori tra ben 16.000.000 di tonalità. Questa versatilità consente di creare scenari adatti alle tue routine quotidiane o attività specifiche, rendendo l'illuminazione un elemento adattabile alle tue esigenze.

Un punto di forza di questa lampadina smart è la sua indipendenza da hub esterni, in quanto può essere collegata direttamente al Wi-Fi di casa, semplificando il processo di configurazione e rendendola pronta all'uso. Inoltre, la lampadina è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, consentendo di controllare le luci con semplici istruzioni come "Alexa, accendi la luce" o "Ok Google, oscura le luci della mia camera".

La possibilità di creare scenari preimpostati e programmare accensioni e spegnimenti con specifiche luminosità e colori arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso. La modalità Assente aggiunge un livello di sicurezza. Con un fattore di forma A60 e attacco E27, la lampadina si adatta facilmente a diverse situazioni e ambienti.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la lampadina smart targata TP-Link a 9,99€ grazie allo sconto del 33%.

