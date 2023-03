La tua azienda non può stare senza NordLocker: ecco perché

Proteggere i tuoi dati aziendali da attacchi informatici e malintenzionati? Sicuramente si tratta di una delle tue priorità, se ti trovi a capo di un'impresa - piccola o grande che sia. Una ottima soluzione in grado di darti manforte in questo percorso focalizzato sulla sicurezza è NordLocker Business: originariamente concepita come software di crittografia locale, la piattaforma si è evoluta nel tempo diventando l'avanzato strumento che conosciamo oggi. Grazie alla crittografia di nuova generazione, NordLocker si è fatto (meritato) spazio tra i principali servizi di cloud storage crittografato disponibili sul mercato.

Business è pensato per offrire numerosi strumenti a supporto di piccole e medie imprese: tra questi, degni di nota sono backup, sincronizzazione automatica e controllo accessi a tutti i dati dell'azienda. La crittografia end-to-end fa il resto, garantendo la massima protezione dai rischi di esposizione dei dati e da attacchi informatici. Al momento, NordLocker Business offre due piani, di cui uno personalizzabile, rispettivamente con 500 GB (a 8,99 euro) e 2 TB (a 14,99 euro) di spazio di archiviazione. Entrambi sono in offerta fino al 30% di sconto, grazie a una promozione a tempo limitato.

I vantaggi dei piani NordLocker aziendali

NordLocker Business si adatta alle esigenze della tua azienda supportandola al tempo stesso, grazie alle funzionalità e risorse specifiche che mette a disposizione. Qualche esempio? Con NordLocker Business gestisci e condividi file in modo sicuro proteggendoli all'interno dei locker e inviandoli ad altri utenti tramite un link oppure una e-mail. Tutto ciò mentre mantieni il controllo su chi ha accesso ai file inviati.

Tutto viene gestito tramite il pannello di amministrazione intuitivo: è qui che viene conservata l'archiviazione dei dati della tua azienda. Così hai sempre tutto a portata di mano. Altre funzionalità includono il controllo all'accesso dei tuoi file, utile per ridurre i rischi associati a una cattiva gestione, e la creazione di gruppi, che consentono di condividere tali dati in modo sicuro e - soprattutto - con le persone giuste.

Non è finita qui, perché NordLocker Business offre anche la possibilità di eseguire un backup dei tuoi file crittografati su un cloud sicuro, in modo da non perderli in caso di smarrimento o furto del dispositivo. E tutto questo senza rinunciare alla semplicità d'uso, poiché NordLocker è estremamente user-friendly: basta trascinare i file da crittografare per proteggerli. Aggiungi crittografia locale illimitata, protezione dai ransomware, accesso multipiattaforma, autenticazione a più fattori e distribuzione licenza utente e hai scovato tutti i vantaggi di NordLocker Business.

Ecco perché la tua azienda non può proprio stare senza NordLocker Business: una soluzione ideale, sicura e anche vantaggiosa in termini economici. Sono infatti disponibili due piani, uno da 500 GB e l'altro da 2 TB di spazio, entrambi in promozione fino al 30% di sconto. Grazie alla crittografia end-to-end, la gestione dei file sicura, condivisione privata, pannello di amministrazione e controllo accessi - vantaggi inclusi in entrambi i piani - puoi stare tranquillo sapendo che tutti i tuoi dati aziendali sono sempre protetti e al sicuro.

