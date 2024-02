La Trust GXT 836 è una TASTIERA DA GAMING funzionale e che dà gusto: PREZZO ASSURDO

Avere a disposizione una tastiera da gaming funzionale e piacevole da utilizzare può svoltare la propria esperienza con i propri videogiochi preferiti ed è per questo che oggi segnaliamo questo magnifico sconto del 20% sulla tastiera da gaming Trust GXT 836 per un costo totale e finale davvero pazzesco: 19,90€.

Rapporto qualità-prezzo al TOP: tastiera da gaming a meno di 20€

La tastiera da gaming Trust offre un'esperienza di gioco coinvolgente e sostenibile, grazie alla sua costruzione con plastica riciclata al 78%, che la rende amica dell'ambiente. Questa tastiera, compatibile con PC e computer portatili, è progettata per gli appassionati di videogiochi che desiderano prestazioni affidabili e un impatto ecologico ridotto.

Dotata di tecnologia di connettività USB, questa tastiera vanta 114 tasti con funzione anti-ghosting, in grado di registrare fino a 25 pressioni contemporanee dei tasti, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

I tasti multimediali e il tasto di gioco integrati consentono un controllo comodo e intuitivo durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, i tasti con membrana soft-touch assicurano un'attenuazione del rumore per un'esperienza di gioco più piacevole.

L'illuminazione RGB a onda arcobaleno della tastiera crea un'atmosfera coinvolgente e personalizzabile, con la possibilità di regolare luminosità e colori per adattarsi al proprio mood e stile di gioco. La tastiera è progettata per adattarsi alle esigenze di ogni giocatore, con piedini in gomma antiscivolo regolabili in 3 fasi per una posizione ergonomica e confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 20% sulla tastiera da gaming di casa Trust per un costo totale d'acquisto di soli 19,90€. Occasione unica!

