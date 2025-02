La truffa dell'Hamburger che ruba tutti i tuoi risparmi, fai attenzione

Una nuova truffa sta circolando in Italia, conosciuta come la truffa dell'hamburger, che sfrutta il phishing via SMS per rubare i dati bancari delle vittime. Il raggiro si presenta sotto forma di una offerta allettante per un hamburger a un prezzo incredibile, ma dietro questa proposta si nasconde una tecnica ingannevole per rubare informazioni sensibili e svuotare il conto corrente.

Il meccanismo della truffa è semplice ma subdolo: la vittima riceve un SMS che sembra provenire da un'azienda conosciuta, come una famosa catena di fast food, con un'offerta imperdibile per acquistare un hamburger a un prezzo stracciato. Il messaggio contiene un link che invita a cliccare per approfittare dell’offerta. Una volta aperto, l'utente viene reindirizzato a un sito web falso che imita perfettamente quello della catena di ristorazione.

Il sito richiede di inserire dati personali e informazioni bancarie, come numeri di carta di credito e codici di sicurezza. In pochi istanti, i truffatori riescono ad accedere ai dati finanziari della vittima, svuotando il conto bancario o effettuando acquisti fraudolenti. La difficoltà di recuperare il denaro sottratto è un altro aspetto preoccupante di questa truffa. Spesso, le vittime si accorgono del raggiro solo quando notano movimenti sospetti sui propri conti, ma nel frattempo il denaro potrebbe essere già stato trasferito su conti anonimi e non facilmente rintracciabili.

Come evitare questa insidiosissima truffa

Per evitare di cadere in questa truffa, è fondamentale adottare alcune precauzioni. In primo luogo, bisogna evitare di cliccare su link sospetti contenuti in SMS che promettono offerte troppo vantaggiose, soprattutto se provengono da numeri sconosciuti. Inoltre, è importante verificare il mittente e ricordare che le grandi catene di fast food raramente inviano promozioni tramite SMS con link esterni.

Un altro consiglio utile è quello di fare attenzione ai siti web sospetti, controllando sempre l'URL per accertarsi che sia legittimo e cercando eventuali errori grammaticali o di design. L'autenticazione a due fattori (2FA) è un altro strumento utile per proteggere il proprio conto bancario da accessi non autorizzati. Infine, se si riceve un SMS sospetto, è buona norma bloccare immediatamente il numero per evitare futuri tentativi di truffa.

In caso di caduta nella truffa, è fondamentale agire tempestivamente. La Polizia Postale va immediatamente informata attraverso il sito del Commissariato di PS Online, e la banca va contattata per bloccare eventuali transazioni fraudolente. Segnalare l'incidente anche all'AGCOM contribuirà a contrastare la diffusione delle truffe digitali e proteggere altre potenziali vittime.