La tastiera meccanica da gaming di Logitech è da VERI PRO: PREZZACCIO con la MEGA OFFERTA Amazon

Una tastiera meccanica è un tipo di tastiera per computer o tastiera da gioco che utilizza interruttori meccanici anziché interruttori a membrana. L'offerta di oggi di Amazon prevede un mega sconto del 55% sulla tastiera meccanica da gaming di Logitech, prezzo finale: 129,00€.

Offertona di Amazon sulla tastiera meccanica da gaming di Logitech

La tastiera Logitech G915 è un'opzione di livello professionale che combina prestazioni di punta con un'estetica senza cavi. Grazie alla tecnologia Wireless LIGHTSPEED, questa tastiera offre prestazioni ultraveloci con una frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo. La caratteristica distintiva di questa tastiera è il sistema LIGHTSYNC RGB, che sincronizza l'illuminazione con i tuoi contenuti di gioco e intrattenimento. Puoi personalizzare ogni tasto con oltre 16,8 milioni di colori tramite il software Logitech G HUB. Gli switch meccanici a profilo ribassato sono un'altra innovazione.

Nonostante siano a metà altezza rispetto agli switch meccanici tradizionali, offrono la stessa velocità, precisione e prestazioni. La tastiera è disponibile con tre opzioni di switch: GL Tactile per una resistenza percepibile, GL Linear per una sensazione fluida e GL Clicky per una risposta acustica distintiva. La tastiera è anche un capolavoro di design, realizzata in lega di alluminio di alta qualità, notoriamente resistente, con un profilo sottile che non compromette la robustezza. La durata delle batterie è notevole, con 30 ore di gioco con una singola carica, e il LED batteria e il software Logitech G HUB ti avvisano quando il livello della carica scende al 15%. Inoltre, la ricarica rapida impiega solo 3 ore.

