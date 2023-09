La tastiera bluetooth di Logitech IN SCONTO: sottile, leggera e sempre con te!

Logitech è un'azienda svizzera leader nel settore delle tecnologie per computer e periferiche. Rinomata per la produzione di mouse, tastiere, webcam, altoparlanti e altri dispositivi di input e output di alta qualità. Logitech è ampiamente apprezzata per l'innovazione e la qualità dei suoi prodotti, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo. L'azienda si impegna per migliorare l'esperienza digitale degli utenti, offrendo soluzioni ergonomiche, intuitive e all'avanguardia per il gaming, l'ufficio e l'intrattenimento. La sua reputazione è sinonimo di affidabilità e performance. Per questo oggi segnaliamo lo sconto del 15% di Amazon sulla tastiera bluetooth Logitech per dispositivi Apple: prezzo finale 61,07€.

La tastiera bluetooth da portare sempre con te: Amazon e Logitech preparano lo sconto!

Logitech Keys-To-Go è una tastiera sottile e leggera da portare con te per tutto il giorno, perfetta per lavorare o studiare in giardino ma anche per l'ufficio. La tastiera compatta ha un rivestimento che protegge da briciole, schizzi e da qualsiasi altra cosa che potresti rovesciare, e si pulisce in pochi secondi. Compatibile con i display dei dispositivi più utilizzati, tra cui iPhone, iPad e Apple TV, ed è dotata di un comodo supporto per il tuo telefono.

Tasti comodi e morbidi per una digitazione silenziosa, in modo che tu e le persone intorno a te possiate concentrarvi solo sul vostro lavoro o studio senza alcuna distrazione. Una fila completa di tasti a scelta rapida per iOS che offre l'accesso con un solo tocco alle funzioni più comuni come il volume su/giù, il mute, i controlli dei media e altro ancora. Un'unica e semplice associazione tramite Bluetooth assicura una connessione affidabile tra la tastiera senza fili Keys-To-Go e il dispositivo.

Amazon, dunque, mette in sconto la tastiera bluetooth di Logitech al 15% per un prezzo d'acquisto finale pari a 61,07€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.