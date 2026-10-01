La tariffa 5G con più Giga del momento: Kena lancia 300GB e minuti illimitati

Se la tua tariffa attuale costa troppo o ti lascia a "secco" di giga prima di fine mese, la nuova promozione di Kena Mobile arriva al momento giusto: il piano, riservato a chi effettua la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali selezionati, propone un pacchetto di traffico dati enorme al prezzo fisso di soli 5,99 euro al mese.

L'offerta prevede il supporto della rete TIM con copertura del 99% del territorio nazionale e garantisce l'accesso alla connettività 5G con velocità di navigazione fino a 250Mbps in download. Ma di quanto parliamo? Il piano base include già 200 giga di traffico al mese, ma attivando il servizio gratuito di ricarica automatica il bundle arriva addirittura a 300 giga, una quantità perfetta anche se utilizzi spesso l'hotspot del tuo smartphone per lavorare al PC.

A completare il quadro abbiamo minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS verso qualsiasi gestore. Non ci sono in pratica costi di ingresso dato che il costo di attivazione è azzerato, la SIM è gratuita e la spedizione a domicilio a costo zero. Inoltre, se non vuoi aspettare il corriere, puoi optare per il formato eSIM digitale e completare l'identificazione in pochi secondi tramite SPID o video-selfie. Dall'applicazione mobile potrai poi gestire consumi, soglie e ricariche.

Una delle soluzioni più aggressive sul mercato della telefonia per navigare in 5G con un quantitativo di traffico impressionante, peraltro con la copertura della rete TIM e zero costi extra o di ingresso. Se hai un numero con Iliad, PosteMobile o CoopVoce o altri operatori virtuali oppure vuoi attivarne uno nuovo, richiedi la SIM o la eSIM sulla pagina ufficiale prima che la promozione finisca.

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