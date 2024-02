La Super Promo di Sky: Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix) a 14,90€ al mese

Torna la Super Promo di Sky con un prezzo da urlo per il piano Intrattenimento plus, che riunisce Sky TV e Netflix insieme. Per i nuovi clienti il pacchetto è in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. La promozione è valida fino al 18 febbraio.

Da Griselda a Un amore, da Formula 1 Drive to survive a Pechino Express: sono solo alcuni dei titoli messi a disposizione da Intrattenimento plus di Sky. E gli amanti del cinema e/o dello sport possono personalizzare il piano aggiungendo a un prezzo speciale Sky Cinema o Sky Sport.

Super Promo Sky: il piano Intrattenimento plus è in super offerta a 14,90 euro al mese

Sky TV e Netflix insieme al prezzo più basso: questa la super promo della pay-TV inglese, in uno dei mesi migliori in assoluto per attivare Intrattenimento plus. Su Netflix, infatti, è disponibile la prima stagione di Griselda, la serie tv cult con l'attrice Sofia Vergana assoluta protagonista nei panni di Griselda Blanco, passata alla storia come la Regina della droga.

Sempre questo mese, a partire dal 16 febbraio, farà il suo debutto su Sky la serie televisiva Un amore, con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti in una storia d'amore più forte della distanza e del tempo. Non a caso l'inizio della serie è fissato nella settimana di San Valentino.

A marzo poi prenderà il via su Sky Uno la nuova edizione di Pechino Express, l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Quest'anno le otto coppie di concorrenti si metteranno alla prova sulla Rotta del dragone, con partenza dalle risaie del nord del Vietnam per raggiungere le coste dello Sri Lanka.

Sky TV e Netflix sono disponibili insieme nel piano Intrattenimento plus a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi grazie alla nuova Super Promo di Sky. Per aderire all'offerta c'è tempo fino al prossimo 18 febbraio.

