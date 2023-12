La Stiratrice Verticale targata Philips ad un PREZZO PAZZESCO: DOPPIO SCONTO FOLLE

Philips è un marchio di primissima fascia nel settore della tecnologia e dell'elettronica e la sua capacità di essere versatile e di mantenere la qualità la rende un'azienda di rilevanza internazionale molto importante. Oggi, su Amazon, la sua stiratrice verticale è in sconto del 42% al quale si può aggiungere un coupon da 8€ di sconto per ottenere un prezzo finale di 26,99€.

Stiratrice verticale Philips a 26,99€: promo imperdibile

Il nuovo ferro da stiro portatile verticale Serie 3000 offre una soluzione completa per una rimozione delle pieghe rapida e senza sforzo. Con un potente vapore continuo fino a 20 g/min, questo dispositivo è progettato per affrontare facilmente anche le pieghe più ostinate.

Il vapore orizzontale garantisce risultati impeccabili anche nei punti difficili da stirare, come polsini e colletti. Rinfresca i tuoi vestiti senza lavare o lavare a secco, grazie alla capacità di rimuovere odori e al 99,9% dei germi. Questo ferro da stiro portatile è ideale per rinfrescare i capi tra un lavaggio e l'altro, proteggendo la tua biancheria.

Con la piastra SmartFlow, il ferro è sicuro su tutti i tessuti stirabili, incluso tessuto delicato come la seta. Addio alle preoccupazioni per le bruciature sui tuoi capi, questo ferro offre una soluzione versatile per la cura dei tessuti.

Ideale per ritocchi facili e veloci, a casa o in viaggio, questo ferro da stiro portatile è il compagno perfetto per mantenere il tuo guardaroba impeccabile. Inoltre, con un serbatoio dell'acqua estraibile da 100 ml, la stiratrice Serie 3000 ti consente di stirare un outfit completo senza la necessità di riempirlo nuovamente.

La stiratrice verticale di Philips, oggi, è soggetta ad un doppio sconto: 42% prima e 8€ tramite coupon poi, il tutto per ottenere un costo totale di 26,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.