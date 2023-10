La start-up Pratica lancia tool AI per il career coaching

L’intelligenza artificiale può ormai fare praticamente tutto, anche essere un ottimo tutor per la carriera professionale degli utenti. Ciò è quanto proposto da Pratica, la start-up fondata nel 2020 da Dave Whittemore e Andy Scheff, che utilizza l’intelligenza artificiale per il career coaching. L’azienda è nata e si è evoluta in un mercato dedicato al coaching individuale. Tuttavia, adesso ha deciso di sviluppare un chatbot AI che possa aiutare i professionisti a migliorare le proprie competenze in campi diversi, come ad esempio gestione, vendite, personal branding, customer success, marketing, progettazione, finanza e non solo. Come dichiarato ai colleghi di TechCruch, per istruire i suoi utenti, l’azienda utilizza una tecnica chiamata Retrieval Augmented Generation (RAG), che consente di abbinare le migliori risorse di apprendimento alla situazione di ogni singolo professionista. Il coach AI spiega infatti cosa si trova nelle risorse e perché sono utili, proprio come farebbe un coach umano.

Pratica: usare l’AI per migliorare il career coaching

L’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale per il career coaching nasce soprattutto da motivi economici. I fondatori della start-up si sono accorti che il prezzo medio di 200 dollari l’ora per la consulenza umana era proibitivo per molti professionisti. Per questo motivo hanno deciso di prendere ciò che avevano imparato negli anni per sviluppare un LLM che potesse essere utile, addestrandolo su materiali didattici disponibili al pubblico, che vanno da blog a conferenze, sino ai libri e ai podcast. A differenza di altri chatbot AI, come ChatGPT, l’obiettivo di Pratica è quello di spingere gli utenti verso le fonti da cui proviene il contenuto e non fornire semplici risposte. Ciò permette anche un aumento del traffico per chi fornisce i contenuti. In questo senso, Pratica è più come un motore di ricerca molto accurato, anche se l’AI ha svolge allo stesso tempo la funzione di career coaching.

L’intelligenza artificiale utilizzata da Pratica mescola una serie di strumenti di coaching, tra cui istruzioni, domande sul contesto, individuazione delle sfide nel lavoro dello studente, mappatura dei progressi dell’apprendimento rispetto agli obiettivi di carriera, ecc. L’AI trova il materiale appropriato e organizza gli approfondimenti in un elenco con cui l’utente può interagire e aggiunge note a cui l’utente può far riferimento in seguito. Inoltre, Pratica ricorda la storia dello studente in modo che questo possa sviluppare le sue competenze mentre continua a utilizzare il servizio. Il nuovo career coach AI di Pratica è recentemente uscito dalla fase di test e ha un prezzo che va dai 10 ai 20 dollari al mese per utente. Ciò permette agli studenti di risparmiare, senza rinunciare ad avere un proprio coach personale.