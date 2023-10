La start-up 1337 chiede aiuto agli utenti per creare influencer AI

In molti sono preoccupati dal fatto che l’intelligenza artificiale può sostituire diverse categorie di lavoratori. Tra queste vi è anche quella degli “influencer”. Negli ultimi anni, infatti, gli influencer virtuali sono aumentati drasticamente. Grazie ai generatori di immagini AI, come Stable Diffusion o Midjourney, chiunque può creare dei personaggi che possono interagire con gli utenti, come se fossero influencer. La start-up 1337 (il nome si pronuncia “Leet”) ha deciso di fare un passo avanti e creare una vera e propria community di influencer virtuali guidati dall’intelligenza artificiale, con background personalizzati, in grado di connettersi con persone con interessi diversi, come musica, moda, giardinaggio, lettura, ecc. Ciò che distingue questa start-up dalle altre e il suo approccio alla co-creazione. Non basta infatti la sola intelligenza artificiale. Gli utenti potranno contribuire ai contenuti degli influencer virtuali ed essere ricompensati (non è stato rivelato l’esatto compenso).

Start-up 1337: gli influencer AI si evolvono insieme alla community

Recentemente la start-up 1337 ha ottenuto un importante finanziamento di 4 milioni di dollari per portare avanti il suo progetto. Gli influencer AI, chiamati “entità” sono creati dal team di 1337, usando input degli utenti, le capacità di LLM come GPT-4 di OpenAI per il testo e di Midjourney per la parte visiva. Questa fusione garantisce coerenza e autenticità nei personaggi virtuali. Ad oggi sono disponibili 50 entità uniche, ovvero influencer con proprie competenze, tratti e interessi distinti. Queste entità provengono da vari paesi del mondo, hanno vite complicate, condividono i dettagli sulle proprie case, sul loro lavoro, sui luoghi preferiti, ma anche riflessioni filosofiche con gli utenti. Ognuna di esse è presente su Instagram, LinkedIn e ha persino playlist Spotify pubbliche. Gli utenti possono interagire con loro tramite commenti e messaggi diretti.

Secondo la start-up 1337, non si tratta di chatbot tradizionali. Questi influencer AI si evolvono insieme alla loro community, adattandosi al panorama digitale in evoluzione. Secondo Jenny Dearing, co-fondatrice e CEO di 1337, l’approccio della propria start-up ridefinirà i paradigmi di coinvolgimento sui social network e di interazione online. Questo progetto è attualmente in versione beta, ma il lancio ufficiale degli influencer AI di 1337 è previsto a gennaio 2024.